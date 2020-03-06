Ученые из США нашли способ борьбы со старением мозга

Об этом стало известно 5 марта, сообщает газета «Известия».

Участниками эксперимента стали около тысячи жителей США в возрасте от 18 до 88 лет. После исследования их мозга выяснилось, что с годами частично утрачивается связь между его областями. Это связано с ростом резистентности к инсулину, а также ослаблением когнитивных функций.

Ученые исследовали работу мозга при типичном и низкоуглеводном рационах - без сахара, зерновых и крахмалосодержащих овощей. Во втором случае в качестве “топлива” организм использует не глюкозу, а кетоны.