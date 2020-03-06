Ученые из США нашли способ борьбы со старением мозга

По мнению ученых из Университета Стоуни-Брук (США), человек может избежать возрастных нейробиологических изменений мозга с помощью снижения содержания углеводов в рационе.
Об этом стало известно 5 марта, сообщает газета «Известия».
Участниками эксперимента стали около тысячи жителей США в возрасте от 18 до 88 лет. После исследования их мозга выяснилось, что с годами частично утрачивается связь между его областями. Это связано с ростом резистентности к инсулину, а также ослаблением когнитивных функций.
Ученые исследовали работу мозга при типичном и низкоуглеводном рационах - без сахара, зерновых и крахмалосодержащих овощей. Во втором случае в качестве “топлива” организм использует не глюкозу, а кетоны.
Первые признаки ухудшения работы мозга могут начаться уже в 47 лет, но быстрее всего они происходят после 60. исследователи выяснили, что кетонная диета увеличивает активность мозга и нормализует функциональные сети.