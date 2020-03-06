Судья Хахалева обратилась к Путину с жалобой на травлю

Даже если абстрагироваться от ситуации с Хахалевой, проблема целенаправленной травли судей уже давно проявляет себя, и многие эксперты заявляют о важности кардинального изменения ситуации, сообщило издание legal.report.

Что касается скандала конкретно вокруг Хахалевой, то все обвинения в ее адрес оказались ложными, но многие СМИ до сих пор используют этот инфоповод. Она объяснила, что такой целенаправленный интерес может быть связан с ее профессиональной деятельностью и спонсироваться представителями бизнес-среды. Хахалева так полагает в связи с тем, что незадолго до начала ее информационной травли суд, в котором она работает, вынес два неудобных решения одной крупной организации.

По мнению Хахалевой, письмо Путину является ее последней надеждой. Она отметила, что существующие сегодня инструменты защиты судей недостаточно хорошо работают. По словам Хахалевой, руководство ей даже предложило покинуть должность, чтобы прекратить нападки. То есть в судебной сфере ситуация такова, что за неимением защитных механизмов руководители вынуждены избавляться от сотрудников, лишь бы ослабить давление на всю организацию.