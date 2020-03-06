Страховой Дом ВСК стал страховым партнером соревнований IRONSTAR

Для участников соревнования доступны не только страхование от заболеваний и несчастных случаев, но и программы добровольного медицинского страхования. Кроме этого, спортсмены могут воспользоваться возможностями телемедицины и психологической помощью, пишет NewsNN.

С помощью процедуры упрощенного андеррайтинга оформление договора происходит максимально быстро. Кроме этого, страховой полис можно оформить в личном кабинете участника соревнований.

По словам генерального директора IRONSTAR Андрея Кавуна, сейчас в России и за рубежом проводится около 30 мероприятий в год. Надежное страхование участников является неотъемлемой частью проведения каждого из них. Сотрудничество со Страховым Домом ВСК сделает процесс оформления полиса максимально простым и удобным, добавил он.