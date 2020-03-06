Страховой Дом ВСК стал страховым партнером соревнований IRONSTAR
Официальным страховщиком спортивных соревнований IRONSTAR выступил Страховой Дом ВСК. Спортсменам предлагается сразу несколько программ: «Спорт НС», «Спорт +» и «Спорт-премиум».
Для участников соревнования доступны не только страхование от заболеваний и несчастных случаев, но и программы добровольного медицинского страхования. Кроме этого, спортсмены могут воспользоваться возможностями телемедицины и психологической помощью, пишет NewsNN.
С помощью процедуры упрощенного андеррайтинга оформление договора происходит максимально быстро. Кроме этого, страховой полис можно оформить в личном кабинете участника соревнований.
По словам генерального директора IRONSTAR Андрея Кавуна, сейчас в России и за рубежом проводится около 30 мероприятий в год. Надежное страхование участников является неотъемлемой частью проведения каждого из них. Сотрудничество со Страховым Домом ВСК сделает процесс оформления полиса максимально простым и удобным, добавил он.
Как отметила руководитель Департамента маркетинговых коммуникаций и PR Страхового Дома ВСК Элеонора Марталлер, компания уделяет большое внимание увеличению популярности здорового образа жизни в стране. Сотрудничество с IRONSTAR является эффективным инструментом для взаимодействия со спортсменами и просто активными людьми, добавила она.