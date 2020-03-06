Семейный тупик: сколько женщин на самом деле погибает от рук мужей в Башкирии

Показательным примером стала недавняя смерть 32-летней многодетной мамы, которая скончалась от побоев своего сожителя в Салаватском районе Башкирии. История прогремела на всю Россию. Айгуль Галяева в октябре 2019 года гостила у сожителя, там же были еще две его подруги. Вместе они компанией выпивали, но все закончилось чудовищной трагедией.

После злополучной ночи Айгуль впала в кому на три месяца и скончалась, не приходя в сознание. Причиной стали сильнейшие побои, нанесенные ее возлюбленным Вадимом. Историю разбирали в программе «Мужское и женское», где в прямом эфире показали, в каком состоянии Айгуль выглядела на больничной кровати. В студии мужчина признался, что между Айгуль и его подругой произошла небольшая драка на почве ревности, и что после этого она спокойно легла спать, а на утро впала в кому. Его версия казалась не полной и не правдивой. После ряда неудобных вопросов он просто покинул студию.

Фото: vk.com

Спустя некоторое время следователи сообщили, что мужчина признался в избиении своей возлюбленной. Родители убиты горем, дома Айгуль все еще ждут ее трое детей. В феврале 2020 года Вадиму предъявили обвинение.

Еще одна ужасающая ситуация произошла буквально на этой неделе. В том же Салаватском районе жительница Челябинской области позвонила в полицию и дрожащим голосом сказала, что гражданский муж хочет ее убить. Оказалось, пара поссорилась в машине возле придорожного кафе. Разъяренный мужчина схватил нож и начал махать им, угрожая убийством. Полиция проводит проверку.

13 января 2019 года пьяный и обезумевший от ревности житель Учалинского района устроил кровавую резню. Схватив ружье, он начал угрожать супруге убийством. Та в ужасе выбежала из дома за помощью к соседям. Рассвирепевший муж все-таки совершил содеянное — убил жену, супругу соседа, тяжело ранил его самого, застрелил живущего рядом майора полиции, а позже покончил с собой. Трагедия происходила на глазах маленьких детей.

В августе 2019 года 35-летний житель Стерлитамака, заподозрив супругу в измене, избил свою жену, нанеся ей несколько тяжелых ударов по голове ковшом. Женщина скончалась на месте. 9-летняя девочка осталась в итоге без матери и отца.

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Не утешающая статистика

Как сообщили Медиакорсети в УФСИН Башкирии, по состоянию на 1 января 2020 года в тюрьмах республики за убийство или причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека, сидят 24 женщины и 2436 мужчин.

По данным МВД Башкирии за 10 месяцев 2019 года было совершено 48 убийств на бытовой почве. Это 22% от общего количества преступлений — 218 убийств. Зафиксировано 35 тяжких побоев из 95 фактов причинения вреда здоровью. То есть каждое пятое убийство и каждые третьи тяжелые побои происходят именно в семьях.

За 2018 год от действий близких пострадали 39 детей в Башкирии. Среди них 8 убиты, 1 получил тяжкий вред здоровью, 5 истязали, в отношении 23-х совершили сексуальное насилие.

— Причины остаются все те же. Это конфликты на бытовой почве, чаще всего возникающие между знакомыми, сожителями или членами семьи, в большинстве случаев во время употребления спиртных напитков, перерастающих в драки и, как результат, причинение вреда здоровью или смерть. Тем не менее подобные ссоры обычно возникали ранее, просто не приводили к трагическим последствиям, в связи с чем почти никто из участников конфликта или очевидцев не обращался в правоохранительные органы, — прокомментировал представитель Следственного комитета Башкирии Евгений Каневский.

По статистике, предоставленной комитетом юстиций за неполный 2019 год, в Башкортостане рассмотрено 14 266 дел по статье «семейно-бытовое насилие». Многие семьи в эту статистику попали несколько раз, однако это считается всего лишь административным правонарушением и не привлекает должного внимания со стороны правоохранительных органов.

Фото: Сергей Словохотов, Мксет

Тебе есть куда бежать

Чаще всего жертвы домашнего насилия терпят побои и оскорбления по нескольким причинам. Кого-то гложет страх одиночества или боязнь за свою жизнь. А кому-то просто некуда идти. Конечно, куда тут сбежишь, если единственный муж, который платит ипотеку за однушку, постоянно бьет тебя, пока ты сидишь в декрете. Но даже в таких случаях важно понимать, что выход есть.

Не так давно автору текста удалось побывать в секретной квартире, расположенной в Уфе. Это особенная социальная гостиная предназначена для женщин, переживших домашнее насилие. Находиться там безопасно — адрес строго засекречен. Попадая в эту квартиру, понимаешь, в чем кроется сила. Сколько женских слез и трагичных судеб повидали эти стены. В этом месте словно птицы феникс сломленные женщины восстают из пепла.

Сотрудники АНО «Возможность» рассказывают, что укрыться в социальной гостиной можно на срок от одного месяца до полугода. За это время специалисты помогают женщинам подготовиться к самостоятельной жизни: восстановить документы, найти работу. Обратиться за помощью можно по телефону горячей линии 8–800–444–19–04.

Что изменится?

Разработанный законопроект включает в себя в основном профилактические работы всех действующих министерств. Несмотря на это, есть пункты, которые будут действовать более эффективно. Например, защитные предписания. Они будут выдаваться правоохранительными органами или судом. Благодаря этому агрессор в течение 30 дней не будет иметь право связываться со своей жертвой по телефону или интернету, встречаться лично или узнавать о ее местонахождении любыми способами.

В Башкирии по данным министерства семьи, труда и соцзащиты действуют всего 3 кризисных центра для помощи женщинам, каждый на 26 мест. Есть также и частные проекты — социальная гостиная некоммерческой организации «Общество помощи детям «Возможность».

В программе «Честно говоря» на БСТ заместитель директора республиканского ресурсного центра «Семья» Анна Сальманова отметила, что зачастую женщины, ставшие жертвами насилия, бегут из дома без документов и одежды, с детьми на руках и ищут временный приют. Новый закон поможет им остаться дома, а искать новое жилье и думать над своим поведением будет сам агрессор. За этот период времени эмоции остынут и будет возможность, не доводя до трагических случаев, решить проблему.

— Те женщины, которые приходят к нам — это жертвы тяжелого многолетнего насилия. Как правило, они мечтают больше никогда не видеть агрессора. Социально-психологическая реабилитация проходит как с женщиной, с детьми и даже с агрессорами, если у них на это хватает мужества, — сказала психолог Анна Сальманова.

Мнения расходятся

Фото: Артур Салимов, Мксет

Сколько бы не обсуждали закон о семейно-бытовом насилии, споры на тему его необходимости не заканчиваются. Это подтвердил минувший в Уфе круглый стол, где высказались представители Госдумы, ДУМ РБ, Общественной палаты и Ассоциации родительских комитетов. Во время заседания были озвучены мнения, что принятие закона лоббируют «феминистки и представители ЛГБТ-сообщества» и даже то, что он навязан Западом. То есть никакой необходимости в его принятии нет.

— Программа по защите женщин от насилия внедряется на средства Совета Европы, ее финансирование истекает в мае. Коллеги, держимся! Если продержимся, может, финансирование кончится и прекратится эта агрессия, — уточнила неистовая защитница семьи и мужчин в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Анна Швабауэр.

Защиту не удалось получить и от священнослужителей. Протоиерей Виктор Иванов обвинил во всем гипотетических «рублевских жен», которые, по его версии, насладились мужьями, а теперь хотят выкинуть их на помойку, чтобы заполучить их квартиру и деньги.

— У нас уже сейчас женщины жалуются, что не хватает мужчин, а после принятия этого закона будет еще хуже, потому что мужчина вообще не захочет заводить семью, если у него потом отнимут все имущество! — продолжил мысль представитель РПЦ.

Не «Единая Россия»

Фото: pixabay.com

Договориться между собой не смогли даже члены одной партии. Депутат Госдумы РФ от Башкирии, член партии «Единая Россия» Инга Юмашева считает, что «у каждого человека есть свобода воли» и женщина сама вправе довести дело до уголовной статьи. Более того, по мнению политика, в России и так действует около 40 норм законодательства и вводить что-то еще нет смысла.

— Вместо того, чтобы принимать закон, который, во-первых, перегружает правовую систему, во-вторых, предлагает введение защитных предписаний, нарушающих конституционные права человека, необходимо обратить внимание на правоприменительную практику и добиться ответственного исполнения органами правопорядка своих обязанностей, — написала Инга Юмашева в своих соцсетях.

Еще одним веским аргументом «против» является тот факт, что законопроект о профилактике семейно-бытового насилия может провоцировать манипуляции. Однако, по словам депутата Госдумы, члена партии «Единая Россия» и соавтора законопроекта Зарифа Байгускарова, такого исхода событий быть не может. В частности, он отметил, что законопроект еще не доработан. В конечном итоге там будут прописаны четкие формулировки насилия и по каждому случаю будут проводиться проверки.

Споры вызывает и тот факт, что законопроект подразумевает внедрение в личную жизнь третьих лиц. Инга Юмашева уверена, что семья — это сакральная вещь и влезать в нее нельзя ни в коем случае.

— Общество обязано вмешиваться в случаях, когда есть признаки преступления. Все социальные органы, педагогические работники, соседи, когда видят, что ребенок или мать ходят с синяками, должны сообщать об этом. А то в полиции сейчас говорят: мы вмешаемся, когда вас убьют. Такого быть не должно, — ответил Зариф Байгускаров.

Пока депутаты, священники и лидеры мнений рассуждают о том, нужен нам закон или нет, стоит помнить, что каждое третье избиение происходит в семьях. Да и негласные законы «бьет — значит любит» и «стерпится-слюбится» уже давно не работают.

Если вам необходима помощь, публикуем адреса центров для женщин, оказавшихся в кризисной ситуации:

г. Уфа, ул. 50 лет СССР, д.27/1, телефон: 8 (347) 286–02–53; г. Белорецк, ул. Карла Маркса, д.46, телефон: 8 (34792) 3–08–72; Татышлинский район, с. Верхние Татышлы, ул. Ленина, д.87, телефон: 8 (34778) 2–16–14

Также вы можете получить помощь по телефонам:

8–800–444–19–04, горячая линия для пострадавших от семейного насилия АНО «Возможность»;

8–800–347–5000, телефон бесплатной психологической поддержки родителей;

8–800–7000–600, всероссийский телефон для женщин, пострадавших от домашнего насилия;

112, единый номер службы спасения;

8 (499) 901–02–01, независимый благотворительный центр помощи женщинам, пережившим сексуальное насилие «Сестры».