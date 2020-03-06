Семейный тупик: сколько женщин на самом деле погибает от рук мужей в Башкирии
Пока в Башкирии растет количество преступлений, связанных с домашним насилием, мужья избивают жен, а женщины убивают своих сожителей ради спасения своей жизни и безопасности детей, депутаты Госдумы все никак не придут к единому мнению.
Показательным примером стала недавняя смерть 32-летней многодетной мамы, которая скончалась от побоев своего сожителя в Салаватском районе Башкирии. История прогремела на всю Россию. Айгуль Галяева в октябре 2019 года гостила у сожителя, там же были еще две его подруги. Вместе они компанией выпивали, но все закончилось чудовищной трагедией.
После злополучной ночи Айгуль впала в кому на три месяца и скончалась, не приходя в сознание. Причиной стали сильнейшие побои, нанесенные ее возлюбленным Вадимом. Историю разбирали в программе «Мужское и женское», где в прямом эфире показали, в каком состоянии Айгуль выглядела на больничной кровати. В студии мужчина признался, что между Айгуль и его подругой произошла небольшая драка на почве ревности, и что после этого она спокойно легла спать, а на утро впала в кому. Его версия казалась не полной и не правдивой. После ряда неудобных вопросов он просто покинул студию.
Спустя некоторое время следователи сообщили, что мужчина признался в избиении своей возлюбленной. Родители убиты горем, дома Айгуль все еще ждут ее трое детей. В феврале 2020 года Вадиму предъявили обвинение.
Еще одна ужасающая ситуация произошла буквально на этой неделе. В том же Салаватском районе жительница Челябинской области позвонила в полицию и дрожащим голосом сказала, что гражданский муж хочет ее убить. Оказалось, пара поссорилась в машине возле придорожного кафе. Разъяренный мужчина схватил нож и начал махать им, угрожая убийством. Полиция проводит проверку.
13 января 2019 года пьяный и обезумевший от ревности житель Учалинского района устроил кровавую резню. Схватив ружье, он начал угрожать супруге убийством. Та в ужасе выбежала из дома за помощью к соседям. Рассвирепевший муж все-таки совершил содеянное — убил жену, супругу соседа, тяжело ранил его самого, застрелил живущего рядом майора полиции, а позже покончил с собой. Трагедия происходила на глазах маленьких детей.
В августе 2019 года 35-летний житель Стерлитамака, заподозрив супругу в измене, избил свою жену, нанеся ей несколько тяжелых ударов по голове ковшом. Женщина скончалась на месте. 9-летняя девочка осталась в итоге без матери и отца.
Не утешающая статистика
Как сообщили Медиакорсети в УФСИН Башкирии, по состоянию на 1 января 2020 года в тюрьмах республики за убийство или причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека, сидят 24 женщины и 2436 мужчин.
По данным МВД Башкирии за 10 месяцев 2019 года было совершено 48 убийств на бытовой почве. Это 22% от общего количества преступлений — 218 убийств. Зафиксировано 35 тяжких побоев из 95 фактов причинения вреда здоровью. То есть каждое пятое убийство и каждые третьи тяжелые побои происходят именно в семьях.
За 2018 год от действий близких пострадали 39 детей в Башкирии. Среди них 8 убиты, 1 получил тяжкий вред здоровью, 5 истязали, в отношении 23-х совершили сексуальное насилие.
— Причины остаются все те же. Это конфликты на бытовой почве, чаще всего возникающие между знакомыми, сожителями или членами семьи, в большинстве случаев во время употребления спиртных напитков, перерастающих в драки и, как результат, причинение вреда здоровью или смерть. Тем не менее подобные ссоры обычно возникали ранее, просто не приводили к трагическим последствиям, в связи с чем почти никто из участников конфликта или очевидцев не обращался в правоохранительные органы, — прокомментировал представитель Следственного комитета Башкирии Евгений Каневский.
По статистике, предоставленной комитетом юстиций за неполный 2019 год, в Башкортостане рассмотрено 14 266 дел по статье «семейно-бытовое насилие». Многие семьи в эту статистику попали несколько раз, однако это считается всего лишь административным правонарушением и не привлекает должного внимания со стороны правоохранительных органов.
Тебе есть куда бежать
Чаще всего жертвы домашнего насилия терпят побои и оскорбления по нескольким причинам. Кого-то гложет страх одиночества или боязнь за свою жизнь. А кому-то просто некуда идти. Конечно, куда тут сбежишь, если единственный муж, который платит ипотеку за однушку, постоянно бьет тебя, пока ты сидишь в декрете. Но даже в таких случаях важно понимать, что выход есть.
Не так давно автору текста удалось побывать в секретной квартире, расположенной в Уфе. Это особенная социальная гостиная предназначена для женщин, переживших домашнее насилие. Находиться там безопасно — адрес строго засекречен. Попадая в эту квартиру, понимаешь, в чем кроется сила. Сколько женских слез и трагичных судеб повидали эти стены. В этом месте словно птицы феникс сломленные женщины восстают из пепла.
Сотрудники АНО «Возможность» рассказывают, что укрыться в социальной гостиной можно на срок от одного месяца до полугода. За это время специалисты помогают женщинам подготовиться к самостоятельной жизни: восстановить документы, найти работу. Обратиться за помощью можно по телефону горячей линии 8–800–444–19–04.
Что изменится?
Разработанный законопроект включает в себя в основном профилактические работы всех действующих министерств. Несмотря на это, есть пункты, которые будут действовать более эффективно. Например, защитные предписания. Они будут выдаваться правоохранительными органами или судом. Благодаря этому агрессор в течение 30 дней не будет иметь право связываться со своей жертвой по телефону или интернету, встречаться лично или узнавать о ее местонахождении любыми способами.
В Башкирии по данным министерства семьи, труда и соцзащиты действуют всего 3 кризисных центра для помощи женщинам, каждый на 26 мест. Есть также и частные проекты — социальная гостиная некоммерческой организации «Общество помощи детям «Возможность».
В программе «Честно говоря» на БСТ заместитель директора республиканского ресурсного центра «Семья» Анна Сальманова отметила, что зачастую женщины, ставшие жертвами насилия, бегут из дома без документов и одежды, с детьми на руках и ищут временный приют. Новый закон поможет им остаться дома, а искать новое жилье и думать над своим поведением будет сам агрессор. За этот период времени эмоции остынут и будет возможность, не доводя до трагических случаев, решить проблему.
— Те женщины, которые приходят к нам — это жертвы тяжелого многолетнего насилия. Как правило, они мечтают больше никогда не видеть агрессора. Социально-психологическая реабилитация проходит как с женщиной, с детьми и даже с агрессорами, если у них на это хватает мужества, — сказала психолог Анна Сальманова.
Мнения расходятся
Сколько бы не обсуждали закон о семейно-бытовом насилии, споры на тему его необходимости не заканчиваются. Это подтвердил минувший в Уфе круглый стол, где высказались представители Госдумы, ДУМ РБ, Общественной палаты и Ассоциации родительских комитетов. Во время заседания были озвучены мнения, что принятие закона лоббируют «феминистки и представители ЛГБТ-сообщества» и даже то, что он навязан Западом. То есть никакой необходимости в его принятии нет.
— Программа по защите женщин от насилия внедряется на средства Совета Европы, ее финансирование истекает в мае. Коллеги, держимся! Если продержимся, может, финансирование кончится и прекратится эта агрессия, — уточнила неистовая защитница семьи и мужчин в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Анна Швабауэр.
Защиту не удалось получить и от священнослужителей. Протоиерей Виктор Иванов обвинил во всем гипотетических «рублевских жен», которые, по его версии, насладились мужьями, а теперь хотят выкинуть их на помойку, чтобы заполучить их квартиру и деньги.
— У нас уже сейчас женщины жалуются, что не хватает мужчин, а после принятия этого закона будет еще хуже, потому что мужчина вообще не захочет заводить семью, если у него потом отнимут все имущество! — продолжил мысль представитель РПЦ.
Не «Единая Россия»
Договориться между собой не смогли даже члены одной партии. Депутат Госдумы РФ от Башкирии, член партии «Единая Россия» Инга Юмашева считает, что «у каждого человека есть свобода воли» и женщина сама вправе довести дело до уголовной статьи. Более того, по мнению политика, в России и так действует около 40 норм законодательства и вводить что-то еще нет смысла.
— Вместо того, чтобы принимать закон, который, во-первых, перегружает правовую систему, во-вторых, предлагает введение защитных предписаний, нарушающих конституционные права человека, необходимо обратить внимание на правоприменительную практику и добиться ответственного исполнения органами правопорядка своих обязанностей, — написала Инга Юмашева в своих соцсетях.
Еще одним веским аргументом «против» является тот факт, что законопроект о профилактике семейно-бытового насилия может провоцировать манипуляции. Однако, по словам депутата Госдумы, члена партии «Единая Россия» и соавтора законопроекта Зарифа Байгускарова, такого исхода событий быть не может. В частности, он отметил, что законопроект еще не доработан. В конечном итоге там будут прописаны четкие формулировки насилия и по каждому случаю будут проводиться проверки.
Споры вызывает и тот факт, что законопроект подразумевает внедрение в личную жизнь третьих лиц. Инга Юмашева уверена, что семья — это сакральная вещь и влезать в нее нельзя ни в коем случае.
— Общество обязано вмешиваться в случаях, когда есть признаки преступления. Все социальные органы, педагогические работники, соседи, когда видят, что ребенок или мать ходят с синяками, должны сообщать об этом. А то в полиции сейчас говорят: мы вмешаемся, когда вас убьют. Такого быть не должно, — ответил Зариф Байгускаров.
Пока депутаты, священники и лидеры мнений рассуждают о том, нужен нам закон или нет, стоит помнить, что каждое третье избиение происходит в семьях. Да и негласные законы «бьет — значит любит» и «стерпится-слюбится» уже давно не работают.
Если вам необходима помощь, публикуем адреса центров для женщин, оказавшихся в кризисной ситуации:
- г. Уфа, ул. 50 лет СССР, д.27/1, телефон: 8 (347) 286–02–53;
- г. Белорецк, ул. Карла Маркса, д.46, телефон: 8 (34792) 3–08–72;
- Татышлинский район, с. Верхние Татышлы, ул. Ленина, д.87, телефон: 8 (34778) 2–16–14
Также вы можете получить помощь по телефонам:
8–800–444–19–04, горячая линия для пострадавших от семейного насилия АНО «Возможность»;
8–800–347–5000, телефон бесплатной психологической поддержки родителей;
8–800–7000–600, всероссийский телефон для женщин, пострадавших от домашнего насилия;
112, единый номер службы спасения;
8 (499) 901–02–01, независимый благотворительный центр помощи женщинам, пережившим сексуальное насилие «Сестры».
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