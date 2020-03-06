Президент назвал востребованными правки к Конституции

Лидер России напомнил, что нынешняя конституция Российской Федерации принималась в особой ситуации, но сейчас положение изменилось. «По сути, у нас уже другая страна в этом смысле. И конечно, поправки востребованы», – цитирует президента rns.online.

По мнению главы государства важно, чтобы обновленная Конституция объединяла россиян, вне зависимости о того, где они живут, кому молятся и к какой нации себя относят.

Владимир Путин предложил внести в Конституцию пункт о приоритете норм Основного закона России над международным правом. Также он считает необходимым запретить депутатам Госдумы, членам Совфеда, министрам, судьям и руководителям различных ведомств иметь иностранное гражданство.