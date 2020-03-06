Почтальон спешит на помощь

В горящую избу войдет

Почтальон из башкирского города Межгорье Эльвира Шаяхметова стала героем Всероссийского проекта «Гордость России», сообщает kp.ru. Сама героиня считает, что ничего особенного она не совершила. «Я не считаю, что обычная человеческая чуткость и отзывчивость имеют что-то общее с героизмом», – цитировали ее местные СМИ.

В тот день, 6 января 2020 года Эльвира Шаяхметова разносила почту и пенсии. В подъезде двухэтажного деревянного дома она почувствовала запах гари, а потом увидела дым и разгорающееся пламя. «Здание ветхое», мелькнула у нее мысль, и Эльвира начала стучать во все двери, чтобы предупредить жильцов об опасности.

Почтальон в небольших городах хорошо знает своих «подопечных». Эльвира Шаяхметова помнила, что в соседнем подъезде на втором этаже жила пожилая женщина, недавно перенесшая операцию. Оповестив об опасности жильцов и этого подъезда, Эльвира Шаяхметова помогла пенсионерке собраться и вывела ее на улицу.

Когда они вышли на улицу, уже приехали пожарные машины. И почтальон отправилась разносить пенсию. «Вся «спасательная операция» по времени заняла минут 10, не больше, а мне показалось, что прошла целая вечность», – цитирует Эльвиру сайт «Гордость России».

О героических действиях почтальона, спасшей от пожара 20 человек, в том числе семерых детей, стало известно только после того, как сотрудники оперативных служб опросили очевидцев.

И почтальон, и психолог

По большому счету, отдельного рассказа достоин каждый почтальон – потому что подчас именно он оказывается единственным человеком, кто связывает жителей глубинки с остальным миром. Его ждут, ему доверяют, он желанный гость в любом доме.

«Кажется, есть закон природы: как мне на работу, в рейс, так обязательно ветер, а когда я дома, так благодать, штиль!» – смеется Алена Алеева из башкирской деревни Чебыково. Вот уже 22 года она развозит почту и товары первой необходимости по деревням, где нет ни дорог, ни телефонной связи, ни аптек, ни магазинов. Летом – на старенькой моторной лодке, зимой – на снегоходе или обычных лыжах. «За годы службы разное случалось, – признается Алеева, – Но отмены доставки почты ни разу не было».

Юлия Шепелевич и ее сестра Галина Затеева развозят почту в Алапаевском районе Свердловской области. Юлия – начальник почтового вагона, ее сестра – проводник-электромонтер. Места здесь болотистые, зачастую до некоторых поселков можно добраться только зимой. Так что узкоколейная железная дорога и «Почта России» – единственное средство связи с «большой землей» для отдаленных населенных пунктов района.

Героем проекта «Гордость России» стала и Алефтина Бабушкина, что вот уже 35 лет разносит почту по отдаленным селам Вологодской области. Магазинов здесь нет, поэтому местные жители заказывают большинство товаров на почте: одежду, постельные принадлежности, но все больше продуктов питания (консервы и разные сладости).

За 35 лет на почте она сменила много должностей, даже была начальником отделения, но больше всего ей нравится работать простым почтальоном.

«Бывает, приду – сидит бабушка грустная, – рассказывает Бабушкина, – Спрашиваю: «Почему пригорюнилась?». А она на здоровье жалуется. Я и выслушаю, и давление измерю, она таблеточку выпьет, чайком напоит. И, смотрю, полегчало ей. Как говорится, доброе слово, оно и кошке приятно, что уж говорить о человеке. Так что я не только почтальон, но и местный психолог».