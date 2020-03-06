Неделя в Башкирии: сирота и ямы, ислам и нравы, питание и блуд, тарифы и суд

Несмотря на то, что март только начался, а снег еще не до конца растаял, с высоких трибун уже предупреждают о сильнейшем в республике паводке. Радий Хабиров рассказал о большой воде чиновникам правительства, а глава МЧС — гражданам республики. Надеемся, что паводок не принесет нам много проблем в отличие от гололеда.

Радостным событием в личной жизни поделилась с нами депутат горсовета Юлия Романчева, ранее замеченная в симпатиях к партии КПРФ: в Грозном она приняла ислам и получила второе имя — Амалия. Медиакорсети она призналась, что на взаимоотношения с родной республикой и работой на благо развития Уфы это никак не помешает. Что ж, остается только порадоваться за нее и пожелать желанной встречи с главой Чечни Рамзаном Кадыровым — о знакомстве с высокопоставленным чиновником Юлия Романчева не раз признавалась в своих интервью.

Радий Хабиров в очередной раз заявил о важности «выдавливания» недобросовестных поставщиков продуктов для школьного питания. Основания для этого есть веские: в одной из школ Башкирии детей кормили сосисками из куриной кожи, хотя родителей уверяли на бумаге, что их чада питаются говяжьими сосисками.

О том, почему в республике до сих пор не налажена система горячего питания в школах, мы также подробно писали на этой неделе.

И снова о вечном. Точнее о сезонном — ямах на дорогах. Думаете, чиновники воруют, латая каждый раз дырки на дорогах? Как бы не так! В правительстве убеждены, что ямы на дорогах появляются из-за перепадов температуры, а вовсе не из-за коррупции! Интересно, а чиновники в Канаде или Финляндии также испытывают подобные проблемы?.. Впрочем, не будем отвлекаться на запад, у нас тут своих проблем хватает.

На этой неделе наша редакция начала совместный проект с движением «Волонтеры Победы. Республика Башкортостан», посвященный 75-летию Великой Победы. Каждый день на нашем сайте — история одного фронтовика, живущего в Башкирии, история нашей Победы. .

Вернемся к школе. На этой неделе вопреки многочисленным спорам стало известно, что в Башкирии все-таки введут единую форму для учащихся.

Крупным федеральным скандалом обернулась выявленная аудиозапись обычного школьного урока в Салаватском районе. Там учительница башкирского языка и литературы Зулейха Саитгалина обзывала детей «засранцами и алкашами». Понятно, что после таких шокирующих речей ее тут же уволили.

Мэр Ульфат Мустафин на этой неделе всерьез «разошелся» на оперативке. Например, обещал увольнять по чиновнику каждую неделю. «Взбодрю вас!» - пригрозил он своим подчиненным и, очевидно, не на шутку их напугал, потому что набережную реки Белой драили всю ночь.

Кроме того, мэр Уфы предложил сделать улицу Октябрьской революции главной пешеходной улицей города.

На заседании горсовета главным стал тезис о том, что Уфа досталась новой управленческой команде далеко не в самом лучшем виде — мол, прежнее руководство города и республики не отличались особой эффективностью. Новейшая история Башкирии изменит всё к лучшему.

Но не уфимский градоначальник стал истинным героем этой недели. Речь идет о 37-летней уфимской сироте, матери двоих детей Наталье Зыряновой, которая решилась на действительно отчаянный поступок — женщина встала на колени перед Домом республики. Дело в том, что Наталья вот уже на протяжении 20 лет не может получить от государства положенное ей по закону жилье.

Новость об этом тут же разлетелась по федеральным СМИ — чиновники мэрии Уфы принялись оправдываться тем, что ранее Наталья уже отказывалась от предоставленного жилья. Наталью даже пригласили в эфир ток-шоу Первого канала «Время покажет», где ей обещали квартиру уже летом этого года. Уместо вспомнить, что Наталья - не единственная бездомная сирота в Башкирии. Как говорится — поживем-увидим.

Митинг против повышения тарифов «БашРТС» привел к тому, что власти в очередной раз обещали провести корректировки платежей за тепло и просили отнестись с пониманием к нереальным цифрам, которые многие горожане уже второй месяц видят в квитанциях.

На этой неделе, наконец, был озвучен приговор по одному из самых скандальных судебных дел Башкирии — в Октябрьском районном суде столицы нигерийскому студенту вынесли приговор по делу об изнасиловании уфимской проститутки. Осиа признали виновным, но освободили в зале суда.

Фото, где счастливый Осиа опускается на колени перед своим адвокатом, уже облетели многочисленные паблики в соцсетях и СМИ.

Тревожные новости поступили из регионального отделения Красного креста, в котором заявили, что в республике стало больше бездомных людей — их количество уже насчитывает около пяти тысяч человек.

Еще одна горячая точка в башкирском Зауралье - жители Баймакского района считают, что разработка нового месторождения усугубит экологическую ситуацию в районе и отрицательно повлияет на здоровье людей. Подробнее о протестных настроениях в нашем материале.

Ну и о главном, о женском. Как там пелось в той грустной песенке «Потому что на 10 девчонок по статистике 10 ребят...»? Так вот, дорогие наши дамы, в Башкирии на 1000 мужчин приходится 1133 женщины! Что с этим делать — непонятно, но делать что-то надо.

К Международному женскому дню мы подготовили также неутешительный, на первый взгляд, материал о пугающей статистике домашнего насилия в регионе. Каждое пятое убийство и каждый третий случай нанесения тяжелых побоев в Башкирии происходят именно в семьях. Всего в 2019 году Башкортостане рассмотрено 14 266 дел по статье «семейно-бытовое насилие» (Госкомитет по делам юстиции РБ). Вот такой семейный тупик. Надо искать из него выход.