«Мы о вас думаем всегда»: глава Башкирии поздравил женщин с праздником

Глава Башкирии Радий Хабиров сегодня в конгресс-холле «Торатау» наградил почетными грамотами женщин, которые особо отличились в профессии. В своей поздравительной речи руководитель региона отметил, что гордится каждый жительницей республики и совместно с властями старается создать условия для каждой женщины.

«Искренне, от души поздравляю вас с приходом весны и наступающим Международным женским днём! И говорю всем вам огромное, искреннее спасибо! Именно вы, женщины, делаете этот мир прекраснее, совершеннее, счастливее», – выступил он.

Радий Хабиров наградил общественников, женщин, которые совершили героические поступки и тех, кто внес вклад в образование и медицину.