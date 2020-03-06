Лица Победы. Ахмар Бадамшин: Обеспечивал бесперебойную связь с боевыми машинами

Волонтеры встречаются с фронтовиками, которые проживают сейчас в Башкирии и других регионах, и готовят информацию для будущей книги «Лица Победы», находят их наградные листы в электронных базах Центрального архива Министерства обороны РФ, уточняют, за какие подвиги они были представлены к боевым наградам. В рамках нашего проекта мы публикуем собранную ими информацию.

Бадамшин Ахмар Габдуллович., 1924 года рождения.

Из наградного листа:

«Награжден медалью «За боевые заслуги» за то, что он в бою обеспечивал бесперебойную связь с боевыми машинами, своевременно и точно передавал по радио отданные распоряжения и приказания, этим самым помог наступающему 2 батальону 5 гвардейского стрелкового полка».

«Награжден медалью «За отвагу» за то, что он за время боевых действий полка, находясь с радиостанцией при штабе держал непрерывную связь с командиром полка, все приказания и распоряжения принимал точно и в срок, не имея ни одного случая перерыва радиосвязи по его вине».

Такие публикации будут выходить на нашем сайте ежедневно. Следите за нашими публикациями в рубрике «75 лет Победы».