Каждой пятой компанией России руководит женщина

Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Согласно исследованию компании Deloitte, в России во главе каждой пятой компании стоят женщины. При этом всего 6,5% из них являются руководителями двухсот самых крупных компаний страны.
Аналитики изучили 224 тысячи компаний из 19 отраслей экономики, сообщает газета «Известия».
Выяснилось, что доля женщин на руководящих постах примерно в 4,5 раза выше среднемирового значения. Однако по Европе показатель выше: 34,8%.
Эксперты обнаружили, что больше всего женщин-руководителей в компаниях с выручкой менее 800 миллионов рублей в год. В крупных же корпорациях их доля снижается до 12%. А в самых больших компаниях женщин-руководителей всего 6,5%.
Чаще всего россиянки возглавляют организации в сфере образования, здравоохранения и финансов. Реже всего - в области добычи, обеспечения безопасности и государственном секторе.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей