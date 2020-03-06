Каждой пятой компанией России руководит женщина

Выяснилось, что доля женщин на руководящих постах примерно в 4,5 раза выше среднемирового значения. Однако по Европе показатель выше: 34,8%.

Эксперты обнаружили, что больше всего женщин-руководителей в компаниях с выручкой менее 800 миллионов рублей в год. В крупных же корпорациях их доля снижается до 12%. А в самых больших компаниях женщин-руководителей всего 6,5%.