Эксперты назвали предположительную причину смерти украинского шахматиста Богдановича
6 марта, 17:53ОбществоФото: bxr.m.wikipedia.org
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Тело чемпиона Украины по игре в шахматы, 26-летнего Станислава Богдановича, было найдено в одной из московских квартир. Эксперты предполагают, что он мог отравиться “веселящим газом”.
На месте было также найдено тело его 18-летней знакомой, Александры Вернигоры, информирует газета «Известия» 6 марта.
Отмечается, что погибших обнаружила мать девушки. Следов насильственной смерти эксперты не нашли. Дверь в квартиру кто-то запер изнутри. Рядом с погибшими стоял газовый баллон, а на их головах были пакеты.
Причиной смерти Богдановича и Вернигоры, согласно предварительному заключению, стала асфиксия. Расследование точных причин их смерти продолжается.
Станислав Богданович - чемпион Украины по игре в шахматы. Имя Александры Вернигоры есть в списке Международной шахматной федерации, но в последнее время она не участвовала в состязаниях.
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