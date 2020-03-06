Эксперты назвали предположительную причину смерти украинского шахматиста Богдановича

На месте было также найдено тело его 18-летней знакомой, Александры Вернигоры, информирует газета «Известия» 6 марта.

Отмечается, что погибших обнаружила мать девушки. Следов насильственной смерти эксперты не нашли. Дверь в квартиру кто-то запер изнутри. Рядом с погибшими стоял газовый баллон, а на их головах были пакеты.

Причиной смерти Богдановича и Вернигоры, согласно предварительному заключению, стала асфиксия. Расследование точных причин их смерти продолжается.