Домашнее хозяйство и телевизор стали досугом большинства российских женщин

39% участниц исследования заявили, что в свободное время предпочитают смотреть телевизор или слушать радио. 32% проводят досуг за чтением книг, 31% — встречаются с друзьями. Посвятить свободное время хобби готовы 28% опрошенных.

72% мужчин, состоящих в браке или проживающих совместно с партнершей, считают, что их вторая половинка в свободное время занята домашним хозяйством, дачей и заботой о детях.