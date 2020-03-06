Домашнее хозяйство и телевизор стали досугом большинства российских женщин
6 марта, 17:42ОбществоАндрей КоролевФото: Медиахолдинг 1Mi
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Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
63% российских женщин тратят свободное время на ведение домашнего хозяйства.
39% участниц исследования заявили, что в свободное время предпочитают смотреть телевизор или слушать радио. 32% проводят досуг за чтением книг, 31% — встречаются с друзьями. Посвятить свободное время хобби готовы 28% опрошенных.
72% мужчин, состоящих в браке или проживающих совместно с партнершей, считают, что их вторая половинка в свободное время занята домашним хозяйством, дачей и заботой о детях.
Подробнее — в материале «Новых известий».
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