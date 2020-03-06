Девушка из Уфы стала первым российским дизайнером виртуальной одежды

Студентка из Уфы стала первым в России дизайнером виртуальной одежды. Свой первый заказ 23-летняя Регина Турбина сдала 4 марта и получила за него 5 тысяч рублей. Об этом сообщает портал Theblueprint.ru.

Продажа виртуальной одежды вошла в моду не так давно. Девушка рассказывает, что посмотрела лекцию о технологиях в сфере моды и начала изучать создание диджитал одежды сама. Суть в том, что дизайнер создает 3D-луки и собирает их в так называемый каталог. Заказчик выбирает наряд, присылает фото в обтягивающем бежевом белье, а в ответ получает изображение, где он уже одет в этот лук. У молодого дизайнера уже появился первый клиент.

— Мне нужны фотографии заказчика, желательно в обтягивающей одежде и при дневном освещении. Обычно эти фотографии я делаю сама, на iPhone, потому что я знаю, какой свет мне нужен и какая поза. С Данилой так и получилось — я приехала к нему в офис и отсняла все в столовой. Данила скинул мне на почту свои референсы: его интересовали необычные ткани, материалы, текстуры, многослойность, он хотел такой стритвир-костюм. Я в общем-то все его пожелания учла в своей работе. Скетчи не показывала — только небольшую картинку нераскрашенного 3D, — рассказывает девушка.