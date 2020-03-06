«Булгаковские дачи» в Башкирии появились путем махинаций с земельными участками

В прокуратуре установили, что для строительства коттеджного поселка Булгаковские дачи» администрация Уфимского района и «Федеральная кадастровая палата Росреестра» вывели земли из сельхозоборота и реализовали их гражданам.

Советский районный суд Уфы вынес решение после подачи иска прокуратуры Уфимского района, что выписки из градостроительного регламента незаконны. В надзорном органе требуют восстановить прежнее прежнее разрешенное использование сельхозземель.