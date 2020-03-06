Администрация Камчатки просит поставить на полуостров медицинские маски
6 марта, 20:52ОбществоФото: pixabay.com
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Губернатор Камчатки обратился в Минпромторг с просьбой обеспечить регион медицинскими масками.
По словам зампреда правительства Камчатки Владимира Пригорнева, на данный момент для нужд края заказано примерно 500 000 масок. Также он заявил, что в настоящее время медицинские организации региона обеспечены масками на 100%, пишет RT.
Отмечается, что ответ на обращение губернатора был положительным.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей