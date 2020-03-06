40% женщин-пользователей Одноклассников сталкивались с насилием со стороны мужчин

Пользователи ОК поделились своим мнением о проблеме насилия, карьерном равноправии и доступе к знаниям о репродуктивном здоровье. Опрос проводился в начале марта 2020 года среди 1341 пользователя ОК, среди которых 54% респондентов – женщины, а 40% участников – молодые люди в возрасте от 18 до 34 лет.

В ходе опроса выяснилось, что 40% женщин сталкивались с физическим или сексуальным насилием со стороны мужчин. Среди женщин в возрасте от 35 до 44 лет каждая вторая (52%) имеет опыт столкновения с насилием. В то же время, большинство мужчин (73%) не вспомнили ситуации, когда им приходилось применять насилие в отношении женщины.

Одноклассниками в России ежемесячно пользуются 43 млн человек, то есть почти каждый четвертый житель страны. Среди пользователей представлены все возрастные группы и социальные типы, поэтому ОК активно информирует людей о значимых проблемах, таких как гендерное равенство, вопросы сексуального образования и др.

Говоря в целом о гендерном равенстве в обществе, каждый второй (55%) респондент отметил, что в России равенство между мужчиной и женщиной в настоящее время уже есть. При этом каждый пятый (21%) считает, что равенство полов возможно в будущем, а 24% опрошенных пользователей уверены в том, что равенство полов невозможно. Интересно, что среди молодежи в возрасте от 18 до 24 лет только 44% признают наличие гендерного равенства в России.

Почти две трети опрошенных мужчин и женщин (62%) в равной степени считают, что у женщин такие же возможности в карьере и зарплате, как у мужчин. Подавляющее большинство участников опроса (64% среди мужчин и 75% среди женщин) признались, что пол человека не влияет на исполнение профессиональных обязанностей. Среди женщин уверенных в том, что они как профессионалы лучше мужчин, только 18%.

Отвечая на вопросы о репродуктивном здоровье женщин, большинство пользователей ОК (77% среди женщин и 72% среди мужчин) сказали, что женщина может самостоятельно принимать решения, связанные с ее репродуктивным и сексуальным здоровьем.

В продолжение этого утверждения более двух третей (79%) женщин заявили, что могут предлагать своему партнеру презерватив во время секса. Каждый второй мужчина сказал, что отнесется к такому предложению положительно, однако 14% мужчин — скорее отрицательно и еще 7% мужчин — совершенно точно отрицательно.

41% опрошенных считает, что самостоятельные решения, связанные с репродуктивным здоровьем, девушки должны принимать после совершеннолетия. Однако каждый пятый считает, что девушки могут распоряжаться своим здоровьем уже в 17-18 лет (21%) или в 15-16 лет (19%).

Также более 40% опрошенных сошлись во мнении, что информацию о сексуальном и репродуктивном здоровье необходимо получать в подростковом возрасте в 13-14 лет. Почти каждый четвертый (24%) полагает, что просвещение необходимо вести в 15-16 лет. Каждый шестой опрошенный (15%) считает, что люди должны получать информацию о сексуальном и репродуктивном здоровье до 13 лет.

Семья в России расценивается как самый авторитетный источник информации о сексуальном и репродуктивном здоровье: 68% респондентов сказали, что именно в семье нужно получать все необходимые знания по этой теме.

Интересно, что респонденты в возрасте от 18 до 34 лет значительно чаще в сравнении с другими возрастами называли социальные сети (16% опрошенных и 14% опрошенных соответственно) как лучший источник знаний о сексуальном здоровье.

Опрос был инициирован по случаю выхода доклада UNAIDS «Все в наших силах», в котором подчеркивается, что гендерная дискриминация и насилие, пробелы в образовании, отсутствие экономических возможностей и защиты сексуального и репродуктивного здоровья и прав блокируют прогресс и влияют на большую уязвимость женщин и девочек к ВИЧ-инфекции.