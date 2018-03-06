Жители Уфы вошли в число самых стройных россиян
Сегодня, 09:57ОбществоНаталья КузнецоваФото: econet.ru
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Жители Уфы уже готовы к пляжному сезону. К такому выводы пришли эксперты Avito, проанализировав спрос и цены на одежду разных размеров.
По данным Avito, самым популярным размером женской одежды в Уфе является S (42-44). На него приходится 31% спроса. На втором месте – М (44-46): его носит примерно каждая четвертая девушка, желающая обновить гардероб. Доли спроса на L и XS составляют 13% и 12% соответственно, а наименее востребованы вещи размеров XL и XXL.
У мужчин лидируют размеры одежды L (22%), М (19%) и XL (17%). Ниже оказался спрос на XXL (13%) и XXXL (11%). Одежда маленьких размеров – S и XS – необходима только 10% и 3% пользователей.
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