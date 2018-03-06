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В правительстве Башкирии наградили многодетных матерей и пообещали им ясли
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В правительстве Башкирии наградили многодетных матерей и пообещали им ясли

Сегодня, 16:15ОбществоТатьяна МайороваФото: пресс-служба главы РБ
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