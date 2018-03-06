В правительстве Башкирии наградили многодетных матерей и пообещали им ясли

Поздравляя с наступающим праздником матерей, вице-премьер Салават Сагитов напомнил собравшимся, что в этом году как раз исполняется 20 лет со дня учреждения в республике медали «Материнская слава». Общее количество многодетных матерей, получивших эту награду, сегодня уже превысило 7,5 тысяч человек. На сегодняшней церемонии их было больше сорока.

– Особенно приятно награждать вас в первые дни весны. Вы и есть то самое олицетворение весны, которая дает жизнь всему живому, – сказал Салават Сагитов. – Мы и в дальнейшем будем выполнять взятые на себя обязанности. В первую очередь, в рамках программы «Десятилетия детства», объявленной президентом страны, в регионе будет большое внимание уделено социальной сфере. В этом году Башкортостану из федерального центра выделяется 1,36 млрд рублей. Плюс к этой сумме мы добавим средства из республиканского бюджета, которые направим на организацию групп ясли в детских садах.