На Иремель запретили подниматься на снегоходах

В Башкирии в природном парке «Иремель» запретили передвижение снегоходом. Об этом на своей страничке в Facebook сообщил директор турфирмы «Роза ветров» Николай Кочнев. По его словам, теперь закрыт доступ на «легендарную святыню» пожилым людям, детям и инвалидам.

- Смогут подняться только люди физически крепкие и тренированные и то только со стороны села Тюлюк Челябинской области. Там от границы парка до Вершины 7 км. 14 км в обе стороны по сугробам (даже снегоходной тропы теперь нет). А со стороны Башкортостана (Байсакалово, Николаевка) и вовсе туда-обратно 50 км. И опять же без дороги по сугробам, - написал Николай Кочнев.

- Такая вот арифметика. Природный прокурор выслужился. Теперь фактически он один и будет на Иремель на снегоходе кататься проверять выполнение своего запрета. А тысячи простых смертных остались в дураках. Такое вот "развитие внутреннего и въездного туризма" получилось, - написал Николай Кочнев.

Местные жители рассказали Медиакорсети, что запрет действует с 1 марта.

- Да, это так администрация ПП «Иремель» с 1 марта запретила снегоходы на территории парка, - сказал источник.

По информации «Медиакорсети», запрет вынес Башкирский природоохранный межрайонный прокурор Рунар Шайхутдинов.

В прокуратуре Башкирии сообщили Медиакорсети, что ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» запрещает деятельность, из-за которой могут быть уничтожены экологические, эстетические и рекреационные качества природных парков, а положение о природном парке «Иремель» устанавливает на запрет на движение механических транспортных средств, не связанных с функционированием комплекса. Между тем, как уточнили в прокуратуре, в этом году на территории природного комплекса побывало не менее 5 групп туристов на снегоходах.

- Бесконтрольное использование посетителями данного транспорта противоречит основной цели создания природного парка - сохранению природных комплексов, объектов растительного и животного мира, объектов рекреационного назначения и научных объектов. Двигатели снегоходов загрязняют атмосферный воздух выхлопными газами и создают негативное шумовое воздействие на природу и животный мир, - ответили в прокуратуре. - Отсутствие раздельных троп для пеших туристов и туристов, использующих снегоходы, также создает реальную угрозу безопасности жизням и здоровью посетителей парка.

Между тем, эта тема вызвала широкий общественный резонанс.

Блогер, путешественник Раис Габитов считает это решение «крайне непродуманным». Он отмечает, что снегоход не сможет испортить почву.

- Сам был там много раз, объясняю. Зимой, в районе Иремель, все покрыто толстым слоем снега. Никакой снегоход с его низким давлением на почву, не может ничего испортить. Польза, наоборот, огромная. Снегоход может привести пожилых людей, маленьких детей, инвалидов, прямо к подножью горы. Пройти 14 км в гору может только физически здоровый человек. Отторгается огромный пласт туристов, которые мечтают побывать на горе Иремель. Для меня снегоход - единственная возможность привезти пожилую маму на вершину. Потому что летом, разумеется любое движение запрещено. Надеюсь, разум возобладает, - написал Раис Габитов у себя на страничке.

Блогер Владимир Кобзев считает, что такая мера приведет к снижению туристического потока на «Иремель».

- Развивали мы тут внутренний туризм, развивали, да опять обделались. Не знаю, кому в голову стукнуло запретить движение на снегоходах по парку Иремель, непонятно, - написал он. – Заметьте, не упорядочить движение и порядок навести, как просили блогеры, (помните, как группа из Казани распахала ледник), нет. Заметьте, не проложить трассы и выдавать въездные билеты, как просили любители экстремальных видов спорта. Заметьте, не помочь пожилым, детям, инвалидам попасть на гору, а запретить, - сказал он.

Между тем руководитель дирекции по особо охраняемым территориям РБ Марат Хасанов пояснил Медиакорсети, что сейчас дирекция ведет активную работу с Башкирской природоохранной прокуратурой, Госкомитетом республики по предпринимательству и туризму, чтобы в этой сфере к началу следующего сезона был наведен порядок, и возможно, будут открыты организованные туристические маршруты на снегоходах.

- Согласно положению по природному парку «Иремель» и природоохранному законодательству РФ, движение механических транспортных средств по территории природного парка запрещено, кроме служебного использования. Это первый момент. Второй момент – это жесткая позиция природоохранной прокуратуры. Они недавно выписали представление, где указали на недопустимость движения транспортных средств, не связанных с функционированием парка, - рассказал Марат Хасанов.

– Но это не значит, что Иремель теперь будет закрыт для туристов. Это значит, что мы хотим навести в этой сфере порядок, т.е. чтобы туристы приезжали не стихийно – захотел, приехал и катаешься, как тебе вздумается, а организованно, в составе туристической группы.