Жителям Башкирии рассказали о введение QR-кодов в транспорте и закрытии ТЦ

Жителям Башкирии рассказали о введение QR-кодов в транспорте и закрытии ТЦ
Жителям Башкирии рассказали о введение QR-кодов в транспорте и закрытии ТЦ
Сегодня, 11:31ОбществоЭлина СайфрановаФото: 1MI
Обращения обеспокоенных ситуацией с COVID-19 жителей Башкирии о том, чтобы закрыть торговые центры и ввести QR-коды в общественном транспорте поступают в ЦУР. На данный момент закона и решения для принятия данных мер — нет, сообщили в ЦУРе.

Жители Башкирии на фоне ежедневного прироста заболевших COVID-19 массово задавались вопросами почему не приостанавливается деятельность торговых центров и не вводятся QR-коды в общественном транспорте.

Так, ЦУР Башкортостан поясняет, что для принятия соответствующих мер необходимо решение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, либо рекомендации главных санитарных врачей субъектов РФ. На данный момент, подобных решений — нет, следовательно, приостановка деятельности ТЦ и введение QR-кодов в общественном транспорте — невозможно.

Помимо этого, было отмечено, что власти Башкирии следят за обстановкой с COVID-19 в республике, в связи с чем недавно было увеличено время работы поликлиник, а также началась прививочная кампания подростков от 12 до 17 лет.

Напомним, что, согласно новому графику работы, рабочий день врачей Башкирии начинается с 7:30, а завершается в 22:00. В связи с чем, сотрудники поликлиник пожаловались на невозможность добраться с работы до дома, так как после 22:00 общественный транспорт перестает работать.

Кроме того, с 29 января ПЦР-тест на COVID в поликлиниках можно сдать до 19:30, однако результат анализа придется ждать в течение 4 рабочих дней, связывается это с высокой нагрузкой. Между тем, жители Башкирии атаковали соцсети Хабирова с жалобами на долгое ожидание результатов ПЦР-тестов.

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