В Питере задержали активистов из-за граффити с соратницей Навального из Уфы Чанышевой

В Питере задержали активистов из-за граффити с соратницей Навального из Уфы Чанышевой
В Питере задержали активистов из-за граффити с соратницей Навального из Уфы Чанышевой
Сегодня, 18:53ОбществоЭлина СайфрановаФото: соцсети
Активисты были задержаны в Пушкарском саду, где на трансформаторной будке планировались нарисовать граффити с экс-координатором штаба Навального в Уфе* Лилией Чанышевой, сообщает «ОВД-Инфо»**.

В Санкт-Петербурге в Пушкарском саду задержаны 4 активиста, которые хотели нарисовать граффити с экс-координатором штаба Навального в Уфе* Лилией Чанышевой. Об этом сообщает «ОВД-Инфо»** со ссылкой на адвоката одного из задержанных.

Известно, что среди задержанных был и автор граффити с самим Алексеем Навальным, которое было изображено на том же месте 28 апреля прошлого года. Так, на активистов составлен протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 20.2 КоАП РФ.

Отмечается, что данное граффити должно было быть приурочено ко дню рождения Лилии Чанышевой.

Напомним, что в отношении Лилии Чанышевой возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 282.1 УК РФ. Так, женщина была задержана сразу после массовых обысков в Уфе 9 ноября, а уже 10 ноября Кировский райсуд отправил Лилию Чанышеву в СИЗО до 9 января 2022 года, однако в конце декабря Басманный суд продлил арест еще до 9 апреля 2022 года. На данный момент женщина находится московском СИЗО-6. Тем временем, Евросоюз призвал активистку освободить.

* - организация была признана экстремистской и запрещена на территории РФ.

** - объявлен в России «иностранным агентом».

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