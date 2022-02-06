Рэпера из Уфы Моргенштерна можно будет купить в NFT-игре за 15 миллионов рублей

Рэпера из Уфы Моргенштерна можно будет купить в NFT-игре за 15 миллионов рублей
Рэпера из Уфы Моргенштерна можно будет купить в NFT-игре за 15 миллионов рублей
Сегодня, 18:19ОбществоЭлина Сайфранова
Билборды с рекламой игры «Neon Eath» появились на улицах некоторых городов России, в том числе и в Уфе. Персонаж рэпера будет «неуязвимым героем», которого можно будет приобрести за 66 эфириумов, сообщается на сайте игры.

Рэпер Моргенштен станет платным персонажем NFT-игры «Neon Eath». Так, в некоторых городах России, в том числе и в Уфе, появились рекламные билборды с изображением персонажа и достаточно провокационной подписью.

Как сообщил Mkset очевидец, данный баннер располагается на выезде из Уфы возле Булгаково. Кроме того, автор фотографии заявляет, что было написано онлайн-обращение в УФАС по закону о рекламе, а также депутату Госдумы Виталию Милонову и в Епархию.

Тем временем приобрести персонажа рэпера можно будет, согласно данным сайта игры «Neon Earth», за 66 эфириумов, что в переводе на рубли по текущему курсу составит чуть больше 15 миллионов рублей. Отмечается, что персонаж будет неуязвимым и в единственном экземпляре, а его хозяин «получит максимальное преимущество перед другими игроками». VIP NFT Morgenstern The God появится в продаже, по данным сайта, уже 22 февраля.

Ранее мы сообщали, что квантовый психолог предрекла смерть Моргенштерну. Женщина утверждает, что рэпер является Антихристом и потому жить ему осталось недолго, так как время «торжествования Антихриста» на земле составляет четыре года, два из которых уже прошло.

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