В Башкирию придет похолодание до минус 30 градусов

Синоптики сообщили прогноз погода на ближайшие дни в Башкирии.

Сегодня днем жителей республики ожидает теплая погода. Температура воздуха достигнет показателя в 0…-5 градусов. Пройдет дождь со снегом. К вечеру ожидается похолодание до -7…-12 градусов. 7 февраля ночью пройдет снег. В отдельных района ожидается метель, на дорогах снежные заносы и гололедица. В ночное время суток синоптики прогнозируют температуру воздуха -16…-21 градус, днём -14…-19 градусов. В понедельник, 8 февраля, будет небольшой снег, ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью -20…-25 градусов, при прояснениях до -30 градусов, днем -18...-23 градусов, местами до -26 градусов.

