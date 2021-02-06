Правительство России планирует увеличить выплаты для части россиян

По словам члена Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светланы Бессараб, в настоящее время суды неоднозначно оценивают право на повышение фиксированной части выплаты. В частности, почти в 50% случаев из судебной практики таким родителям отказывают в связи с тем, что якобы их доходы меньше, чем весь объем доходов, выплачиваемых на детей — недееспособных инвалидов.