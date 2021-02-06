Правительство России планирует увеличить выплаты для части россиян

Правительство России планирует увеличить выплаты для части россиян

Вчера, 16:58ОбществоАндрей КоролевPhoto: Медиахолдинг 1Mi
Соответствующий законопроект Госдума рассмотрит в весеннюю сессию.

Правительство России планирует повысить фиксированную выплату к страховой пенсии для родителей и опекунов детей-инвалидов. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на законопроект Госдумы.

Законопроектом предусматривается повышение в размере одной трети фиксированной части пенсии на каждого недееспособного или нетрудоспособного члена семьи, но не более чем для трех.

Дополнительные расходы на реализацию проекта оцениваются в 31,59 млн руб. Отмечается, что документ подготовлен для исполнения решения Конституционного суда по устранению неопределённости условий признания недееспособного инвалида с детства, нуждающегося в постоянном постороннем уходе.

По словам члена Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светланы Бессараб, в настоящее время суды неоднозначно оценивают право на повышение фиксированной части выплаты. В частности, почти в 50% случаев из судебной практики таким родителям отказывают в связи с тем, что якобы их доходы меньше, чем весь объем доходов, выплачиваемых на детей — недееспособных инвалидов.

Ранее в России предложили предоставить право родителям детей-инвалидов устраиваться на оплачиваемую работу без лишения государственного пособия. На сегодняшний день родитель или опекун ребенка-инвалида с детства первой группы получает государственную выплату в размере 10 тысяч рублей. Однако согласно законодательству, на эту сумму нельзя рассчитывать, если родитель имеет оплачиваемую работу.

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