Сергеев подчеркнул, что большинство попавших в беду россиян имеют при себе мобильный телефон. Однако за 2020 год добровольцы «Лизы Алерт» 976 раз не успели к гражданам, державшим смартфон в руках. Эти люди до последнего надеялись, что их спасут, информирует Newsnn.ru.