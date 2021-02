Глава добровольческого поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Григорий Сергеев заявил, что принятие закона об определении местоположения пропавших граждан позволит спасти много жизней. Сегодня документ нуждается во внимательной проработке.

Сергеев подчеркнул, что большинство попавших в беду россиян имеют при себе мобильный телефон. Однако за 2020 год добровольцы «Лизы Алерт» 976 раз не успели к гражданам, державшим смартфон в руках. Эти люди до последнего надеялись, что их спасут, информирует Newsnn.ru. Решением проблемы члены поисково-спасательного отряда считают внесение поправок в законы. На данную идею обратили внимание депутаты Государственной думы Российской Федерации. Сейчас парламентарии готовятся ко второму чтению. По словам Сергеева на сайте lizaalert.org, в своем нынешнем виде законопроект даст возможность спасти до 10% пострадавших, которым нужна помощь. Власти должны принять поправки, которые дадут возможность спасти вовремя 70%. Проект уже обсуждают Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России и работники силовых структур. Общими усилиями удастся решить проблему слишком широких толкований понятий или отсутствия нормальных толкований, сказал председатель добровольческого поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Всем ясно, что право на жизнь первично. Нельзя охранять тайну связи, не обращая внимания на жизнь. На данный момент происходит именно так, сетует Сергеев. Минцифры РФ должно сделать так, чтобы никто не имел доступ к звонкам и СМС жителей России. Однако в случае беды поисковые отряды должны иметь возможность отследить телефон. Обезопасить население можно лишь после тщательной проработки законопроекта и общественных слушаний. Главная задача заключается в получении инструмента спасения, резюмировал Григорий Сергеев.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter