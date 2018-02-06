В Уфе житель Узбекистана попал в трудовое рабство: подробности

Только спустя 3 года ему удалось связаться с родственниками.

Журналисты телеканала UTV смогли пообщаться с человеком, который три года провел в Уфе в трудовом рабстве. И вот что им удалось узнать.

На родине у уроженца Узбекистана остались жена и трое детей. За время работы он смог отправить им тысячу долларов, а потом пропал. Лишь через три года он смог связаться с родными и рассказать, что его удерживает гражданин Муллабек Сатторов и даже оставил его телефон. По этому номеру журналист ответил некий Фаиз, и представился коллегой трудового мигранта. По его словам, на стройке они работали в прошлом году. В этом занимались лишь ремонтом квартир. За который им, кстати, так и не заплатили.

- Квартиру снимали. Жили на квартире. Нормальные условия, все хорошо. С чего он это взял? Честно говорю! Сколько там таджики, узбеки жили - такого не было. Честно. Я не защищаю Муллабека. Просто я знаю, шикарно там, условия нормальные. Никто никого не держит. - рассказал мужчина.

Родственники обратились в местный центр помощи с просьбой вернуть мужчину на родину. Далее информацию передали в международную организацию по миграции. Они в свою очередь через движение освобождения от рабства «Альтернатива» вызволили мужчину.

Теперь он находится в Москве, где мужчине обещают восстановить документы и купить билет на родину.