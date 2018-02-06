В Уфе вынесли приговор компании, виновной в смерти рабочего на стройке

Советский районный суд Уфы вынес приговор руководителю строительной организации ООО «СМК».

Его признали виновным в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекших за собой по неосторожности смерть человека (ч.2 ст.216 УК РФ).

В суде установили, что в октябре 2016 года сотрудники компании выполняли субподрядные работы при строительстве многоэтажного дома по ул. Ибрагимова. Один из рабочих при разгрузке кирпича упал с 5 этажа строящегося здания и погиб.