В Уфе вынесли приговор компании, виновной в смерти рабочего на стройке

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Советский районный суд Уфы вынес приговор руководителю строительной организации ООО «СМК».
Его признали виновным в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекших за собой по неосторожности смерть человека (ч.2 ст.216 УК РФ).
В суде установили, что в октябре 2016 года сотрудники компании выполняли субподрядные работы при строительстве многоэтажного дома по ул. Ибрагимова. Один из рабочих при разгрузке кирпича упал с 5 этажа строящегося здания и погиб.
Выяснилось, что ЧП произошло по вине директора стройфирмы, который не обеспечил безопасность на производстве и не выдал работникам страховочные тросы и другие средства индивидуальной защиты. Вину свою подсудимый не признал. Суд приговорил его к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.
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