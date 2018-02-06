В Уфе на взятке попался 68-летний доцент УГАТУ

За 15 тысяч рублей он проставил зачеты студентам двух групп.

Преподаватель получил от студентов взятку в 15 тысяч рублей за сдачу зачетов без проверки знаний, сообщили в пресс-службе МВД по республике. В настоящее время сотрудниками следственного комитета республики возбуждено уголовное дело - по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки), ч. 1 ст. 292 УК Ф (служебный подлог).

По данным следствия, 68-летний доцент кафедры стандартизации и метрологии Уфимского государственного авиационного технического университета предложил старостам групп собрать со студентов денежные средства в размере 500 рублей за положительную сдачу зачета по дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация». От 31 студента он получил взятку в сумме 15500 рублей, проставив им без проверки работ и оценки знаний положительные отметки в зачетных книжках.

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.