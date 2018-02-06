В скорой помощи Уфы не нашли повода для наказания за "сливы" ритуальщикам

Главный врач Республиканской станции скорой медпомощи и Центра медицины катастроф Марат Зиганшин признался, что старается не обсуждать тему сотрудничества его подчиненных с ритуальными компаниями. Об этом он сообщил во время пресс-конференции в редакции издания "Коммерсант-Уфа".

Речь идет о возмутительных случаях, когда сразу после приезда скорой помощи на дом к пациентам приезжают агенты ритуальных служб, причем нередко пациенты эти пребывают в здравии. Как оказалось, по словам Марата Зиганшина, жалобы от населения на эту тему ему поступают регулярно. Они передаются в правоохранительные органы и тщательно проверяются. Однако поймать кого-то из сотрудников скорой помощи за руку пока не удалось.

- Как правило, речь идет о ситуациях, когда при вызове звонившим было произнесено слово "умирает", но факт смерти еще может быть не подтвержден, - уточнил Марат Зиганшин. - Согласен, что подобный способ побочного заработка со стороны персонала скорой службы аморален, однако у нас нет законных оснований для наказания сотрудников. Подходящей статьи ни в Уголовном, ни в Трудовом кодексах нет. Максимум - мы можем им предъявить нарушение функциональных обязанностей.

По словам главврача, в зале, где работают диспетчеры, установлено видеонаблюдение. Каждый раз после вызова к умирающему пациенту есть возможность отследить действия диспетчера. И если он воспользовался сразу сотовым телефоном, руководство имеет право спросить, для чего он это сделал. Однако запретить человеку пользоваться мобильником на работе опять же законных оснований нет.

- Рецепта решения данной проблемы пока нет, - сказал Марат Зиганшин. - Несколько лет назад ко мне обращались представители ритуальных компаний с предложением помочь поделить город между ними и официально сообщать конкретным ритуальным компаниям о случаях смерти пациентов. Это могло помочь свести неофициальную утечку информации к минимуму. Но тогда так и не удалось воплотить эти намерения во что-то конкретное.