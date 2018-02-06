В Башкирии прокуратура дважды добилась выплаты зарплаты на кирпичном заводе

Сначала на ООО «Керамика» не платили зарплату работникам два месяца, потом три.

Прокуратура Аургазинского района Башкирии повторно проверила исполнение трудового законодательства на кирпичном заводе ООО «Керамика», сообщили в прокуратуре республики.

Еще в марте и апреле прошлого года руководство завода задолжало своим работникам свыше 800 тыс руб зарплаты, тогда прокуратура района добилась погашения этой задолженности.

Но на заводе вновь допустили образование долгов по зарплате - с сентября по ноябрь 69 работникам на сумму более 1,9 млн руб.