В Башкирии прокуратура дважды добилась выплаты зарплаты на кирпичном заводе
Сегодня, 09:47ОбществоРазиф АбдуллинФото: Кристина Дейнеко/ Mkset.ru
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Сначала на ООО «Керамика» не платили зарплату работникам два месяца, потом три.
Прокуратура Аургазинского района Башкирии повторно проверила исполнение трудового законодательства на кирпичном заводе ООО «Керамика», сообщили в прокуратуре республики.
Еще в марте и апреле прошлого года руководство завода задолжало своим работникам свыше 800 тыс руб зарплаты, тогда прокуратура района добилась погашения этой задолженности.
Но на заводе вновь допустили образование долгов по зарплате - с сентября по ноябрь 69 работникам на сумму более 1,9 млн руб.
Прокуратура обратилась в суд. Директора завода оштрафовали на 20 тыс руб. Долг по заработной плате полностью погашен.
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