В Башкирии дайверы продолжат исследование подводной пещеры Сакаска

На три дня в республику прибудет группа дайверов-спелеоподводников из разных регионов страны.

Напомним, ранее мы уже делали репортаж из первой экспедиции пещеры Сакаска, расположенной на живописном Юмагузинском водохранилище в Кугарчинском районе республики. Эта подводная пещера может стать центром притяжения для дайверов со всего мира и по праву имеет все шансы на то, чтобы завоевать звание самой протяженной пещеры страны. Длина ее подводных ходов может составлять до 20 метров, а глубина некоторых залов достигает до 70 метров.

- Как и в прошлый раз, дайверы заселятся в турбазу «Башкирская деревня» неподалеку, - рассказал нам Салават Нафиков, один из организаторов экспедиции, заместитель директора по развитию санатория «Якты-Куль». - Экспедиция проходит при поддержке администрации Кугарчинского района, минэкологии РБ, благотворительного фонда «Юрматы», госкомитета по туризму РБ. Перед нами стоят три главные задачи — поймать новые образцы рачков (и других живых организмов пещеры), провести видео и топосъемку пещеры. Всего будет работать три подводных оператора, в составе экспедиции также участвуют специалисты МЧС.

Фото: Артур Салимов.

По словам Салавата Нафикова, осенью этого года планируется уже третья экспедиция по изучению подводной пещеры Сакаска. На этот раз — с участием дайверов из других стран.