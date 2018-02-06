Минобороны не согласилось с публикацией личных данных погибшего в Сирии

Министерство обороны обвинило «Фонтанку» в публикации личных данных погибшего в Сирии лётчика - майора Романа Филипова.

В минобороны уверены, что статья в «Фонтанке» была опубликована «в погоне за цитированием», сообщают «Новые Известия»

В заявлении министерства говорится о «нарушении элементарных понятий порядочности и этики журналистской деятельности», за что оно готово обратиться к правоохранительным органам.

В статье «Фонтанки» «Минобороны раскрыло зарплаты военных вероятному противнику» говорится, что на сайте Минобороны есть возможность, зная личный номер военного и дату его рождения, получить данные о нём. И это было продемонстрировано на примере погибшего в Сирии майора Романа Филипова.

- Используя ставшие известными только в результате геройской гибели в окружении террористов личные данные летчика майора Романа Филипова некто Д. Коротков (автор статьи — прим.), не стоящий и тени нашего офицера, получил доступ к его персональным финансовым отчётам, - говорится в заявлении минобороны. - До чего же надо было опуститься, чтобы после этого ещё и принять решение о публикации персональных данных российского офицера на сайте средства массовой информации.

Автор статьи Денис Коротков не считает, что он раскрыл какие-то персональные данные, кроме воинского звания, фамилии, имени и отчества, опубликованных ранее самим министерством обороны. Такова же позиция и главного редактора издания.