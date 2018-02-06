Минобороны не согласилось с публикацией личных данных погибшего в Сирии
В минобороны уверены, что статья в «Фонтанке» была опубликована «в погоне за цитированием», сообщают «Новые Известия»
В заявлении министерства говорится о «нарушении элементарных понятий порядочности и этики журналистской деятельности», за что оно готово обратиться к правоохранительным органам.
В статье «Фонтанки» «Минобороны раскрыло зарплаты военных вероятному противнику» говорится, что на сайте Минобороны есть возможность, зная личный номер военного и дату его рождения, получить данные о нём. И это было продемонстрировано на примере погибшего в Сирии майора Романа Филипова.
- Используя ставшие известными только в результате геройской гибели в окружении террористов личные данные летчика майора Романа Филипова некто Д. Коротков (автор статьи — прим.), не стоящий и тени нашего офицера, получил доступ к его персональным финансовым отчётам, - говорится в заявлении минобороны. - До чего же надо было опуститься, чтобы после этого ещё и принять решение о публикации персональных данных российского офицера на сайте средства массовой информации.
Автор статьи Денис Коротков не считает, что он раскрыл какие-то персональные данные, кроме воинского звания, фамилии, имени и отчества, опубликованных ранее самим министерством обороны. Такова же позиция и главного редактора издания.
Напомним, 3 февраля минобороны России подтвердило потерю штурмовика Су-25СМ в провинции Идлиб. Самолет сбили из переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК). Летчик катапультировался из горящего самолёта, но попал в окружение и погиб в ходе перестрелки со сбившими машину боевиками. Ответственность за происшедшее взяли на себя две группировки: «Хайет Тахрир аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра», запрещена в РФ) и «Джейш ан-Насер» (находится в составе «Сирийской свободной армии»).