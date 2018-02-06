Глава скорой помощи Башкирии доволен аутсорсингом, общественники в тревоге

Оппоненты главврача Республиканской станции скорой медпомощи и Центра медицины катастроф Марата Зиганшина считают, что он умолчал о многих спорных моментах.

Сегодня, 6 февраля, главврач Республиканской станции скорой медпомощи и Центра медицины катастроф Марат Зиганшин изложил журналистам свое мнение по поводу введения аутсорсинга в его структуре. Разговор на эту тему состоялся на пресс-конференции издания «Коммерсант-Уфа».

В службе скорой помощи Башкирии аутсорсинг коснулся пока главным образом специализированного автопарка. По словам Марата Зиганшина, около половины санитарных автомобилей скорой помощи» в регионе уже переведены на аутсорсинг. Главный смысл аутсорсинга в данном случае заключается в том, что обеспечением работоспособности автомобилей скорой помощи теперь заведуют отдельные от медиков предприятия. При этом из состава подстанций скорой помощи на местах вышли не только автомобили, но и водители, которые, по словам главврача, зачастую просто поменяли место работы, став сотрудниками коммерческих организаций, заключивших договора аутсорсинга.

Сегодня таким образом работают Демская подстанция скорой помощи в Уфе, а также подстанции в Бирске и Стерлитамаке. Форсировать процесс и переводить на аутсорсинг все остальные подстанции региона руководство службы пока не собирается.

В качестве еще одной из главных выгод от нововведения Марат Зиганшин назвал тот факт, что руководство подстанций освободилось от работы с водительским составом, головной боли из-за разбирательств по поводу нарушений ими трудовой дисциплины и прочих ЧП. При этом он сообщил, что уже есть прецедент расторжения договора аутсорсинга с коммерческой организацией, которая не смогла обеспечить достойную работу санитарных автомобилей.

Не секрет, что работающие в экстремальных условиях и практически круглые сутки санитарные автомобили через 3-5 лет приходят в негодность. Так что наиболее актуальной задачей аутсорсеров является поддержание их в рабочем состоянии, своевременный ремонт и техобслуживание. А подстанции скорой помощи теперь уже могут не сокрушаться по поводу технического состояния своего автопарка, а предъявлять претензии аутсорсерам. Помогла ли такая «перестановка слагаемых» улучшить качество работы скорой помощи, Марат Зиганшин внятно объяснить не смог. Так что у ряда журналистов осталось впечатление (о чем они делились после пресс-конференции друг с другом), что перевод санитарных автомобиле на аутсорсинг больше производит впечатление этакого веяния моды (типа поддержки отечественных автопроизводителей и т.д.), чем реальным способом улучшить работу экстремальной службы.

В любом случае, успешная работа каждой структуры больше всего зависит от профессионального уровня персонала. И тут особых поводов для гордости у руководства региональной службы скорой помощи не нашлось.

- Если в советские годы 60% бригад скорой помощи были врачебными, то есть имели в своем составе врачей, то в наши дни их число сократилось до 25%, - сообщил Марат Зиганшин. – У нас преобладают фельдшерские бригады. В Уфе на весь город работают три реанимационные бригады, две специализированные психиатрические бригады, а также кардиологическая и неврологическая бригады. Куда поедет та или иная бригада – должен выяснить диспетчер из общения по телефону с близкими пациента. Для этого разработан вопросник, помогающий уточнить степень серьезности вызова. Часть вызовов может быть передана в поликлинику – если, например, идет речь о предполагаемом повышении давления или температуры. В целом же дело идет к тому, что лет через 10-15 у нас будут образованы парамедицинские бригады по западному варианту, которые будут способны оперативно оказывать минимальную помощь пострадавшим и потом передать их более узким специалистам.

К сожалению, в пресс-конференции по личным причинам не смогли принять участие представители независимого профсоюза медиков «Действие», которые, впрочем, предоставили Медиакорсети свое мнение о введении аутсоринга.

- Об аутсорсинге можем сказать, что люди там работают хорошие, с водителями аутсорсинга никаких трений, как правило, не возникает. Однако и там есть странности, которые нам непонятны и разъяснений по поводу которых мы хотели бы получить, - сообщила представитель профсоюза «Действие» Марина Явгильдина.

- Например, передали на аутсорсинг большое количество санитарных автомобилей и, по нашим сведениям, при этом ввели ненормированный рабочий день для заместителя главного врача по транспорту, дополнительный отпуск, увеличили ему оклад в два раза. В связи с чем? Ведь его функции сократились, их выполняют коммерческие структуры. Разве нет?

Еще, насколько нам известно, все аутсорсинговые водители оформились как индивидуальные предприниматели на новых местах работы. С какой целью это сделано, нам это непонятно. Для уменьшения налогов или для чего-то другого? Это аутсорсинг или уже аутстаффинг? (В отличие от аутсорсинга, когда одно предприятие передает другому весь бизнес-процесс, связанный с выполнением отдельных операций, включая бухгалтерию и т.д., для аутстаффинга характерны краткосрочные деловые отношения и найм рабочих, которые будут выполнять отдельные операции - ред.). И кто же будет в случае ДТП возмещать материальный ущерб сотрудникам скорой помощи, больному, сопровождающим в случае получения ими травм (если страховка не покроет сумму издержек)? Если речь идет про ИП, то, наверное это должен делать сам водитель, а если ему нечем возмещать убытки от ДТП?

Помните, в 2015 году было установлено газовое оборудование на автомобилях скорой помощи. Тогда в СМИ широко освещалось, как это будет выгодно и экономно. Но вскоре эти автомобили вместе с газовым оборудованием исчезли в неизвестном направлении.

Еще один вопрос, - почему не передают на аутсорсинг машины, которые числятся дежурными, а по факту обслуживают заместителей главного врача (доставляют их с работы и на работу, осуществляют поездки по их желанию). В открытом доступе таких данных нет... Поэтому, сказать что-то определенное, крайне сложно, не имея стат. данных.

По словам Марины Явгильдиной, не совсем правильным ей кажется и тот факт, что водители работают без спецодежды, что в принципе опасно и для них самих – контакт с инфекцией возможен всегда. Мы даже не знаем, предусмотрены ли у индивидуальных предпринимателей ежегодные периодические медосмотры, а ведь у нас вредные условия труда.

- А вообще у нас, помимо аутсорсинга, и так есть огромные проблемы. Например, санобработка автомобилей проходит прямо на улице, на морозе, нормальные условия для санобработки есть только на двух подстанциях. Уже и в интернете размещали видео, но все бесполезно. Наверное, пока скорая не разнесет по городу какую-нибудь инфекцию, никому до этого не будет дела, - сообщила Марина Явгильдина.

С этим мнением отчасти была солидарна и руководитель президент Национальной медицинской палаты в РБ Дамира Сабирзянова.

- Я считаю, что прежде чем принимать решения о тех или иных серьезных реформах в медицинской отрасли, включая перевод услуг на аутсорсинг, следует согласовывать их с представителями медицинского сообщества, различными экспертами, включая представителей профсоюзов и других общественников, - считает она. – Кстати, законопроект на эту тему сейчас рассматривается в Госдуме России. Прежде чем распространять такой опыт дальше, стоит проанализировать, помогает ли он достичь поставленные цели и какие побочные отрицательные моменты обнаружились в процессе работы.