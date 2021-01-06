В России весной начнут принимать заявления на повышенные выплаты на детей до 7 лет

Глава ведомства заявил, что если такая выплата не позволяет обеспечить доходы в размере не менее прожиточного минимума на каждого члена семьи, то пособие назначается на уровне 75% регионального прожиточного минимума на ребенка. Если увеличенное пособие тоже не позволяет вывести семью из числа нуждающихся, то родители будет получать 100% регионального прожиточного минимума на каждого ребенка.