В России весной начнут принимать заявления на повышенные выплаты на детей до 7 лет

В России весной начнут принимать заявления на повышенные выплаты на детей до 7 лет

Вчера, 13:39ОбществоАндрей КоролевPhoto: Медиахолдинг 1Mi
При этом расчет планируется сделать с 1 января текущего года.

Заявления на повышенную выплату на детей в возрасте от трех до семи лет включительно будут приниматься с 1 апреля. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на главу Минтруда РФ Антона Котякова. При этом расчет будет произведен с января текущего года.

По словам министра, на выплату пособий по новой системе в 2021 году потребуется порядка 276 млрд руб.

— Предлагается установить «трехступенчатую» систему с 1 января 2021 года с установлением максимального размера пособия на уровне регионального прожиточного минимума на ребенка. «Стандартным» размером остается 50% от регионального прожиточного минимума на ребенка.

Глава ведомства заявил, что если такая выплата не позволяет обеспечить доходы в размере не менее прожиточного минимума на каждого члена семьи, то пособие назначается на уровне 75% регионального прожиточного минимума на ребенка. Если увеличенное пособие тоже не позволяет вывести семью из числа нуждающихся, то родители будет получать 100% регионального прожиточного минимума на каждого ребенка.

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