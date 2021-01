В Башкирии начал работать центр «Мой бизнес»

Это четвертый офис в республике: два уже работают в Уфе, один — в Нефтекамске.

29 декабря в Кумертау открылся четвертый в республике офис Центра «Мой бизнес». Он открыт в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В открытии приняли участие глава администрации города Кумертау Олег Фролов, исполнительный директор Агентства РБ по развитию предпринимательства Рамиль Хисматуллин, бизнес-шериф города Кумертау Артем Дьяченко. По словам инициаторов проекта, офис позволит представителям МСП получить доступ к полному спектру услуг в формате «единого окна», которых сегодня насчитывается более 100: очные консультации по налогообложению и бухучету, юридическим вопросам, подбор персонала, маркетинг, помощь в продвижении и др. — Новая точка присутствия центра обеспечит предпринимателям и каждому, кто хочет открыть свое дело, легкий и быстрый доступ к информации. Здесь можно зарегистрировать бизнес, завести счет, определиться с выбором системы налогообложения, — прокомментировал исполнительный директор Агентства РБ по развитию предпринимательства Рамиль Хисматуллин. — Кроме того, здесь предоставят исчерпывающую информацию по действующим мерам господдержки предпринимательства, особенно в период пандемии. Структуры «Мой бизнес» обеспечивают обратную связь: в каких новых услугах появилась необходимость, что можно улучшить, какие вопросы бизнеса нужно решать. За минувший год Центр оказал более 13 тыс. услуг субъектам малого и среднего предпринимательства и физлицам, а Башкирия отмечена в рейтинге Министерства экономического развития РФ как один из регионов, где «Мой бизнес» работает наиболее эффективно. В настоящее время в республике функционирует три центра оказания консультационных услуг «Мой бизнес»: два в Уфе и один в Нефтекамске.

