В Башкирии количество заболевших коронавирусом превысило 20 тысяч человек

В Башкирии количество заболевших коронавирусом превысило 20 тысяч человек

Вчера, 13:31ОбществоАндрей КоролевPhoto: Медиахолдинг 1Mi
За минувшие сутки в республике коронавирусом заболело еще 167 человек.

Согласно данным, опубликованным в телеграм-канале антикоронавирусного штаба республики, за минувшие сутки Covid-19 подтвердили еще у 167 человек. Таким образом общее количество заболевших опасной инфекцией за время панедмии составило 20077 человек.

При этом за минувшие сутки выздоровело 13 человек, общее число пациентов, вылечившихся от коронавируса в регионе, составило 15294 человека.

О новых летальных исходах пока не сообщается. Напомним, по данным на 5 января за время пандемии в республике умерло от Covid-19 149 человек.

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