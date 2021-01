В Башкирии количество заболевших коронавирусом превысило 20 тысяч человек

За минувшие сутки в республике коронавирусом заболело еще 167 человек.

Согласно данным, опубликованным в телеграм-канале антикоронавирусного штаба республики, за минувшие сутки Covid-19 подтвердили еще у 167 человек. Таким образом общее количество заболевших опасной инфекцией за время панедмии составило 20077 человек. При этом за минувшие сутки выздоровело 13 человек, общее число пациентов, вылечившихся от коронавируса в регионе, составило 15294 человека. О новых летальных исходах пока не сообщается. Напомним, по данным на 5 января за время пандемии в республике умерло от Covid-19 149 человек.

