Минземимущество Башкирии продает Иглинский весовой завод

Решение о продаже было принято 25 декабря 2020 года.

Минземимущество Башкирии намерено продать акции АО «Иглинский весовой завод». Ценные бумаги принадлежат республике, начальная цена определена в 38,5 млн рублей. Об этом сообщает РБК — Уфа со ссылкой на официальный сайт торгов. Шаг аукциона выбран в 1,9 млн руб., необходимо внести задаток в 7,7 млн руб. Всего будет реализовано 1395400 именных бездокументарных акций с номиналом в 10 руб. Завод расположен в селе Иглино. Общая площадь земельных участков, на которых расположена недвижимость предприятия площадью 7,4 тыс. кв. м, составляет около 32,7 тыс. кв. м. Заявки принимаются до 29 января 2021 года, итоги подведут 8 февраля. Участник, предложивший максимальную цену, станет победителем аукциона. Основные виды деятельности «ИВЗ» — производство и реализация весоизмерительных приборов, машин и оборудования с их последующим ремонтно-сервисным обслуживанием, а также потребительских товаров. Компания ведет торгово-закупочную деятельность, предоставляет транспортные услуги, занимается разработкой и реализацией научно-технической документации, есть производство металлических и деревянных изделий. В настоящее время на предприятии работает 46 человек.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter