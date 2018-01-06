В уфимском Арт-клубе открыли курс по изучению башкирского языка

Вести курс будет преподаватель факультета башкирской филологии и журналистики Башкирского госуниверситета.

В Уфе на базе Арт-клуба создан клуб башкирского языка. Первые занятия планируется начать в середине января. Уроки будут проходить раз в неделю в вечернее время. Набор группы объявляли в уфимском сегменте Facebook. Кандидаты должны были не только изъявить желание, но и обосновать свое намерение изучать башкирский язык.

- Изначально задумывался проект под рабочим названием «Языковая среда», - рассказывает директор «Арт-клуба» Айгуль Рашитова. – Он включает в себя беседы, встречи, общение, и главное – неформальное общение на башкирском и татарском языках, чтобы люди могли практиковать говорение на родном языке. Сама я чувствую потребность и необходимость разговаривать на башкирском. Встречалась и общалась на эту тему с очень многими известными уфимскими обитателями Facebook и неизменно находила интерес и поддержку. Люди хотят говорить на башкирском и татарском языках. Но пока формируется формат этих встреч и его ведущие, я поняла, что будет полезным провести языковые курсы. Во-первых, для того чтобы смогли участвовать те, кто не знает языка совсем, и во-вторых, чтобы сложился костяк клуба, люди, которые точно заинтересованы в языковой практике.

Среди желающих изучить башкирский язык – композитор Азамат Хасаншин.

- Меня не устраивает мое знание бытового башкирского, а через литературный язык хочу узнать подлинные корни тюркской культуры, которые пришли в наш регион из Средней Азии, - говорит Азамат Хасаншин. - Наш народ стал жертвой чудовищного эксперимента – когда было решено уничтожить традиционную башкирскую культуру и развить до европейского уровня, после чего растворить в советской культуре. То, что произошло с нашим народом в прошлом веке – это травма, о которой мы стараемся не говорить. Только осознав ее, и со знанием языка и истории, можно будет понять, куда двигаться дальше.

Кроме того, желающие освоить разговорный башкирский объединились и в онлайн-группе Һаумыһығыҙ («Здравствуйте» - с баш.яз.). Общение в ней ведется исключительно на башкирском языке. Участники делятся в ней полезными ссылками для изучения языка, словарями, пособиями.