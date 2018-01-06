Какая погода ждет Башкирию в Рождество

Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Завтра, 7 января, в республике ожидается облачная погода с прояснениями.
Сегодня ночью местами будет небольшой снег, а днем 7 января - небольшой снег, в отдельных районах до умеренного, слабая метель. Ветер южный ночью 5-10м/с, днем 9-14м/с.
Температура воздуха ночью ожидается от -11 до-16°, при прояснении до -23°, днем -5 -10°.
На отдельных участках автодорог ухудшение видимости в снеге до 1-2 км, предупредили в региональном управлении МЧС.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей