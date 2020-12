В Уфе волонтеры уже сутки ищут 15-летнюю девочку

Юная уфимка ушла из дома накануне и пропала.

Сегодня, 5 декабря, на странице сообщества «Лиза-Алерт Башкортостан» в соцсетях появилась информация о поиске 15-летней уфимки Алины Ишкининой. Сообщается, что она пропала почти сутки назад. Приметы пропавшей девочки: рост 165 см, телосложение среднее, темно-русые волосы, светло-карие глаза. Была одета в серую куртку, синие джинсы и черные кроссовки. Один из пользователей соцсетей написал в комментариях, что видел похожую девочку в магазине в микрорайоне Инорс. Поиски ведут волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Башкортостан». Они просят всех, кто что-то знает о местонахождении Алины, срочно звонить по номеру: 89177819334.

