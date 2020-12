Временная переправа по льду открылась в Караидельском районе Башкирии.

Накануне, 4 декабря, стало известно, что в Башкирии заработала п6рвая ледовая переправа. Детали события сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по РБ. По данным ведомства, переправа открылась в районе села Караидель на одноименной реке, которую также называют Уфа. Первая ледовая переправа имеет грузоподъемность до двух тонн.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter