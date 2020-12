Строитель из Уфы вступил в борьбу за килограмм золота

Уфимец Герман Фардеев стал участником телешоу «Золото Геленджика» на ТНТ.

Завтра, 6 декабря, на телеканале ТНТ начнется новый показ телешоу «Золото Генеджика», в котором примет участие 30-летний Герман Фардеев. Как сообщили в пресс-службе телеканала, Герман по профессии является строителем, у него свой бизнес по строительству деревянных домов. Из увлечений – пауэрлифтинг, которым он активно занимался в ранние годы. Попасть на шоу Герману удалось, как и всем другим участникам, через кастинг по видеоконференцсвязи после заполнения анкеты. Я азартный человек, и всегда говорю «Да!» интересным предложениям, признался Герман. Он также рассказал, что перед съемками много тренировался. - Больше всего мне запомнилось испытание «Мост», - говорит уфимец. – В нем нужно пройти шаткий подвесной мост, в то время как в тебя кидают мячи работники парка. О результатах телешоу и, в частности, о том, удалось ли ему победить Герман Фардеев не стал распространяться в связи с условиями контракта.

