Строитель из Уфы вступил в борьбу за килограмм золота

Строитель из Уфы вступил в борьбу за килограмм золота

Вчера, 17:48ОбществоТатьяна МайороваPhoto: Телеканал ТНТ
Уфимец Герман Фардеев стал участником телешоу «Золото Геленджика» на ТНТ.

Завтра, 6 декабря, на телеканале ТНТ начнется новый показ телешоу «Золото Генеджика», в котором примет участие 30-летний Герман Фардеев.

Как сообщили в пресс-службе телеканала, Герман по профессии является строителем, у него свой бизнес по строительству деревянных домов. Из увлечений – пауэрлифтинг, которым он активно занимался в ранние годы.

Попасть на шоу Герману удалось, как и всем другим участникам, через кастинг по видеоконференцсвязи после заполнения анкеты.

Я азартный человек, и всегда говорю «Да!» интересным предложениям, признался Герман.

Он также рассказал, что перед съемками много тренировался.

- Больше всего мне запомнилось испытание «Мост», - говорит уфимец. – В нем нужно пройти шаткий подвесной мост, в то время как в тебя кидают мячи работники парка.

О результатах телешоу и, в частности, о том, удалось ли ему победить Герман Фардеев не стал распространяться в связи с условиями контракта.

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