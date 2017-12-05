В Уфе террористы планировали взорвать автобус с пассажирами - СМИ

Приволжский окружной военный суд 1 декабря вынес приговор двум мужчинам и женщине, которые хотели устроить крупный теракт в столице Башкирии. Они планировали взорвать автобус с пассажирами, сообщают СМИ.

О решении суда сообщает газета «Комсомольская правда» в Уфе.

Главный организатор – житель Уфы 35 лет – был задержан в апреле прошлого года. По предварительным данным, взрывное устройство он сделал сам в дачном домике, расположенном в одном из садовых товариществ. Во время обыска обнаружили опасные взрывчатые вещества, одно из которых даже пришлось уничтожить на месте.

Как сообщает издание, установлены также подельники. Ими оказалась 63-летняя пенсионерка из Уфимского района и житель Самары. При этом пожилая женщина спонсировала террористов, вербовала новых участников группы и занималась организационной работой.

- Всем соучастникам предъявили обвинения в покушении на теракт, осуществлении деятельности террористической организации, изготовлении взрывных устройств, а также вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления организованной группой, - рассказал источник «КП». - В итоге, двое мужчин получили 16 и 13 лет колонии строгого режима, а пенсионерку приговорили к 10 годам колонии общего режима. Приговор пока в законную силу не вступил - у обвиняемых есть время его обжаловать.