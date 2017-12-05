В Красноярске Институту искусств хотят присвоить имя Хворостовского
Сегодня, 19:34Общество
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В Красноярске местному государственному институту искусств могут присвоить имя народного артиста России Дмитрия Хворостовского.
Как пишет издание Dni.ru, с такой просьбой руководство учебного заведения обратилось к Александру Уссу, временно исполняющему обязанности губернатора края.
Напомним, Дмитрий Хворостовский является выпускником этого учреждения по классу заслуженного деятеля искусств РСФСР Екатерины Иофель. Певец также был солистом Красноярского государственного театра оперы и балета.
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