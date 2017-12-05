В Красноярске Институту искусств хотят присвоить имя Хворостовского

В Красноярске местному государственному институту искусств могут присвоить имя народного артиста России Дмитрия Хворостовского.

Как пишет издание Dni.ru, с такой просьбой руководство учебного заведения обратилось к Александру Уссу, временно исполняющему обязанности губернатора края.