Учёные из Америки доказали вред жирной пищи для организма
Как пишет издание Dni.ru, эти вещества разрушают здоровые клетки.
Ученые создали уникальный способ визуализации жирных кислот в живых клетках. Они вели наблюдения, как под влиянием жира ведет себя клетка человеческого организма.
Оказалось, что при излишнем попадании таких кислот, они формируют «острова», которые почти не двигаются и становятся твердыми. В итоге, эластичность пленки нарушается.
Исследователи считают, что в здоровой клетке вещества должны находиться в жидком состоянии, в противном случае движение молекул значительно замедляется, а упругость мембраны становится твердой, клетка постепенно разрушается. Но эти процессы можно остановить. С этой целью требуется обогатить рацион продуктами, богатыми ненасыщенными жирами, содержащимися в рыбе и морепродуктах. Также ученые отметили, что их открытие предоставляет новые возможности для поиска методов лечения ряда патологий.
Полученные результаты могут быть использованы в борьбе с диабетом, ожирением и лечением сердечно-сосудистых заболеваний. Визуализация на молекулярном уровне предоставляет новые возможности для развития различных областей химии и биологии.