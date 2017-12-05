Учёные из Америки доказали вред жирной пищи для организма

Исследователи США из Колумбийского Университета доказали негативное воздействие насыщенных жирных кислот на клетки человеческого организма.

Как пишет издание Dni.ru, эти вещества разрушают здоровые клетки.

Ученые создали уникальный способ визуализации жирных кислот в живых клетках. Они вели наблюдения, как под влиянием жира ведет себя клетка человеческого организма.

Оказалось, что при излишнем попадании таких кислот, они формируют «острова», которые почти не двигаются и становятся твердыми. В итоге, эластичность пленки нарушается.

Исследователи считают, что в здоровой клетке вещества должны находиться в жидком состоянии, в противном случае движение молекул значительно замедляется, а упругость мембраны становится твердой, клетка постепенно разрушается. Но эти процессы можно остановить. С этой целью требуется обогатить рацион продуктами, богатыми ненасыщенными жирами, содержащимися в рыбе и морепродуктах. Также ученые отметили, что их открытие предоставляет новые возможности для поиска методов лечения ряда патологий.