Пользователи Одноклассников прошли опрос на тему ВИЧ-инфецирования
Во всемирный день борьбы со СПИДом в социальной сети Одноклассники прошел опрос граждан России и Белоруссии на тему ВИЧ. Анонимная анкета, состоящая из 13 вопросов, была составлена ЮНЭЙДС и ЮНЕСКО. Всего в опросе приняли участие более 97 тысяч человек.
По результатам опроса стало известно, что 69 процентов респондентов хотя бы раз в жизни сдавали тест на ВИЧ, при этом 63 процента из них делали это в течение последнего года, а знают о том, что можно пройти тест 84 процента опрошенных.
90 процентов респондентов ответили, что для них не имеет значения ВИЧ-позитивный статус человек, когда речь идет, например, о школьном учителе. На вопрос, могут ли дети с ВИЧ-инфекцией посещать школу с другими детьми, 79 процентов ответили утвердительно, пять отрицательно, а 16 процентов считают, что это зависит от школы.