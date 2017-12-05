Пользователи Одноклассников прошли опрос на тему ВИЧ-инфецирования

Тест состоял из 13 важных вопросов на тему СПИДа.

Во всемирный день борьбы со СПИДом в социальной сети Одноклассники прошел опрос граждан России и Белоруссии на тему ВИЧ. Анонимная анкета, состоящая из 13 вопросов, была составлена ЮНЭЙДС и ЮНЕСКО. Всего в опросе приняли участие более 97 тысяч человек.

По результатам опроса стало известно, что 69 процентов респондентов хотя бы раз в жизни сдавали тест на ВИЧ, при этом 63 процента из них делали это в течение последнего года, а знают о том, что можно пройти тест 84 процента опрошенных.