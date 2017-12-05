Причина банальна: ошибка в базе данных миграционной службы.

«Новые Известия» опубликовали информацию о предполагаемой угрозе, которая нависла над многими жителями страны. Она связана с ошибкой в базе данных МВД России, из-за которой паспорта миллионов россиян могут оказаться недействительными.

Начало данному журналистскому расследованию положила история, описанная в поступившем в редакцию «Новых Известий» письме. Автор письма – Сергей Баймухаметов писал ситуацию, в которую попали его знакомые.

Семья из трех человек – супруги и их дочь – попали в ДТП. Их родственница поспешила к ним на выручку в Калужскую область. После недельного пребывания в больнице семья намеревалась вернуться домой. Пострадавшая женщина попросила родственницу вместо нее внести деньги в качестве оплаты по кредиту. И в тот момент выяснилось, что ее собственный паспорт недействителен, такая пометка имелась в базе миграционной службы.

Добравшись до дома, обеспокоенная женщина стала выяснять обстоятельства происшедшего с ней недоразумения. И получила ответ от паспортистки о том, что поводов для волнения нет, потому что в базе данных произошел компьютерный сбой. Из-за него может оказаться недействительным каждый четвертый житель страны.

В соцсетях можно найти немало рассказов людей, попавших в такую же ситуацию из-за «компьютерного сбоя». Такие ситуации возникают с 2013 года.

После разбирательства в базу данных АС «Российский паспорт» вносятся изменения.

- Официальная бумага пришла, а ответов на главные вопросы нет. Кто, когда и почему ввел данные о моем документе в базу АС "Российский паспорт"? Почему о том, что документ - в черном списке, я узнала случайно? Почему меня не известили о том, что мой паспорт - недействительный? Наказан ли служащий, устроивший мне предынфарктное состояние? Наконец, почему гражданин, пострадавший из-за ошибок какого-то ведомства, должен отпрашиваться с работы, тащиться в их учреждение, терять время и силы? Кто ответит? – задалась вопросом героиня данной истории.

Редакция «Новых Известий» предложила считать свою статью официальным запросом в МВД РФ и надеется получить на него ответ.