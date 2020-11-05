Зелёный день от Cбера: дисконт на квартиры, спеццена на СберПрайм и скидки до 70%

Лев Хасис, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка: «Как показало исследование фонда ʺОбщественное мнениеʺ, сегодня у многих россиян нет уверенности в завтрашнем дне. Уверен, наш ʺЗелёный деньʺ поможет поднять людям настроение, ведь он несёт с собой не только хорошие скидки, но и радостные эмоции. Два года назад Сбер изменил традиционные представления о праздновании дня рождения нашей компании: мы поняли, что лучше не самим принимать подарки, а дарить их клиентам, сотрудникам и партнёрам. И мы рады, что эта идея понравилась миллионам наших клиентов. С каждым годом наш самый выгодный день становится всё более масштабным и ярким: к нам присоединяются новые партнёры, расширяется палитра скидок, в которую теперь входят даже самые консервативные банковские продукты, такие как вклады и ипотека. На этот раз в акции участвуют новинки Сбера, представленные на Сбер Конф, — приставка SberBox и подписка СберПрайм, которые, я уверен, будут пользоваться огромным спросом. Так что Зелёный день — не только праздник скидок, но и хорошего настроения и уверенности, которые всем нам так необходимы сегодня».