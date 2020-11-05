В Югре ограничения в связи с коронавирусом будут действовать до конца года

В Югре ограничения в связи с коронавирусом будут действовать до конца года

Вчера, 15:25ОбществоPhoto: pixabay.com
В Ханты-Мансийском автономном округе ограничения, введенные в связи с пандемией COVID-19, будут действовать до конца этого года.

Как сообщает muksun.fm, под действие режима самоизоляции попадают пенсионеры и беременные женщины. Также ограничения коснутся нахождения на улице детей в возрасте до 14 лет и проведения свадеб.

Согласно постановлению главы округа Натальи Комаровой, хотя детям запрещено появление в общественных местах без взрослых, им разрешено самостоятельно ходить в школу, заниматься в кружках или секциях.

Кроме того, начиная с 5 ноября, по новому будут работать ЗАГСы. Так, чтобы заключить брак, нужно будет предварительно записаться.

Руководители организаций должны составить гибкий график, по которому будут работать сотрудники. Также дана рекомендация при наличии возможности разместить рабочие места на разных этажах.

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