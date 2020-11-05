В Санкт-Петербурге утвержден план вакцинации против COVID-19

Как сообщает newia.ru, перед тем, как документу вступить в действие, провели его антикоррупционную экспертизу. Обязательную вакцинацию должны пройти медработники, которые непосредственно работают с коронавирусными больными. Это сотрудники как государственных медицинских учреждений, так и работающие в частных клиниках.