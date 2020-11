В Санкт-Петербурге утвержден план вакцинации против COVID-19

Власти Санкт-Петербурга утвердили план, согласно которому будут вакцинироваться медицинские работники города на Неве, работающие с пациентами, зараженными коронавирусом.

Как сообщает newia.ru, перед тем, как документу вступить в действие, провели его антикоррупционную экспертизу. Обязательную вакцинацию должны пройти медработники, которые непосредственно работают с коронавирусными больными. Это сотрудники как государственных медицинских учреждений, так и работающие в частных клиниках. Прививку поставят медикам в возрасте от 18 до 60 лет, которые не имеют антител к SARS-CoV-2, и у них есть отрицательный результат теста на коронавирусную инфекцию. Вакцинацию будут проводить городская больница № 40 Курортного района и поликлиническое отделение № 69 при детской поликлинике № 68. Ответственные за проведение вакцинации станут каждый месяц отчитываться о ее ходе. Данные будут поступать в Боткинскую больницу.

