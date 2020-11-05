В Санкт-Петербурге утвержден план вакцинации против COVID-19

В Санкт-Петербурге утвержден план вакцинации против COVID-19

Вчера, 15:28ОбществоPhoto: pixabay.com
Власти Санкт-Петербурга утвердили план, согласно которому будут вакцинироваться медицинские работники города на Неве, работающие с пациентами, зараженными коронавирусом.

Как сообщает newia.ru, перед тем, как документу вступить в действие, провели его антикоррупционную экспертизу. Обязательную вакцинацию должны пройти медработники, которые непосредственно работают с коронавирусными больными. Это сотрудники как государственных медицинских учреждений, так и работающие в частных клиниках.

Прививку поставят медикам в возрасте от 18 до 60 лет, которые не имеют антител к SARS-CoV-2, и у них есть отрицательный результат теста на коронавирусную инфекцию.

Вакцинацию будут проводить городская больница № 40 Курортного района и поликлиническое отделение № 69 при детской поликлинике № 68. Ответственные за проведение вакцинации станут каждый месяц отчитываться о ее ходе. Данные будут поступать в Боткинскую больницу.

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